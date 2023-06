Sport am Wochenende: Nationenpreise in Rotterdam und Strzegom, Global Champions Tour in Paris, Start CHIO Aachen

Der CHIO Aachen startet am kommenden Wochenende mit den Voltigier-Wettbewerben. Im Parcours und Viereck liegt der Fokus allerdings auf dem Nationenpreisturnier in Rotterdam sowie der Global Champions Tour in Paris. Michael Jung geht beim CCI4*-L in Strzegom (POL) an den Start, das zugleich auch Nationenpreisturnier ist und aus deutscher Sicht ein überwiegend junges Team stellt. Und dann wäre da noch das Hickstead Derby …