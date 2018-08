Sport am Wochenende: Bundeschampionate und Burghley

Über fünf Tage erstrecken sich die Qualifikationen und Finalprüfungen bei den Bundeschampionaten in Warendorf. Jährlich treffen dort die talentiertesten Nachwuchspferde- und ponys in Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren aufeinander. Einiges mehr an Erfahrung bringen die meisten Reiter und Pferde mit, die beim CCI4* in Burghley an den Start gehen werden.

Bundeschampionate in Warendorf

Es ist wieder so weit: In Warendorf werden an diesem Wochenende die neuen Bundeschampions gekürt! Drei- bis siebenjährige Nachwuchspferde- und ponys aus deutscher Zucht werden auf dem Gelände des DOKR-Bundesleistungszentrum in den verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Insgesamt werden 21 Titel vergeben – die ersten Qualifikationen laufen bereits seit heute.

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*) in Burghley/GBR

Im letzten Jahr konnte Oliver Townend, aktuell Führender auf der Weltrangliste der Vielseitigkeitsreiter, das Vier-Sterne-Event in Burghley für sich entscheiden. Dennoch wird der Brite nicht zu den Weltreiterspielen nach Tryon (USA) reisen: Nachdem er zuletzt eher negative Kritik einstecken musste, ist er nicht für das britische WM-Team nominiert worden. Dafür strebt er nun die Mission Titelverteidigung in Burghley an. Als einziger deutscher Reiter findet sich Andreas Dibowski auf der Teilnehmerliste wieder. Er wird auf seinen erfahrenen 15-jährigen Heraldik xx-Sohn Butts Avedon setzen. Das Paar war schon einmal 2013 in Burghley am Start, beendete die Prüfung damals allerdings nicht

Weltmeisterschaft Einspänner (CH-M-A 1) in Kronenberg/NED

Philipp Faisst (Schwanau) mit Ann in Time GW; Jens Chladek (Viernheim) mit Cheyenn; Jovancva Marie Kessler (Friedewald) mit FST Enfado; Claudia Lauterbach (Dillenburg) mit FST Velten; Dieter Lauterbach (Dillenburg) mit Dirigent 47

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) in Gijon/ESP

Thomas Kleis (Passow); Michael Kölz (Leisnig); Harm Lade (Hesslingen); Marcel Marschall (Altheim); Jörne Sprehe (Fürth)

Internationales Offizielles Jugendspringturnier (CSIO-J) in Ciekocinko/POL

Isabelle Grandke (Berlin); Anna Jurisch (Nuthetal); Chantal Rose (Pritzwalk)

Internationales Springturnier (CSI5*/3*) in Brüssel/BEL

CSI5*: Christian Ahlmann (Marl); Daniel Deusser (Rijmenam/BEL); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Riesenbeck); Philipp Weishaupt (Hörstel)

CSI3*: Nicola Pohl (Marburg); Angelique Rüsen (Herborn); David Will (Herford); Katharina Offel (NC Bemelen/NED)

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/Am) vom in Humlikon/SUI

CSI3*: Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Pia Reich (Bad Bellingen); Marcel Wolf (Übach-Palenberg).

CSI1*: Sabrina Anani (München); Dominik Klingele (Lörrach); Matthias Lienhop (Zollink/SUI).

CSIAm: Sabrina Kuhlmann-Schütz (Lörrach)

Internationales Springturnier (CSI3*) vom in Sommersted/DEN

Filiz Bicakci (Oersdorf); Simon Heineke (Holm); Juliana Jakubiec (Nowe Warpno/POL); Harriet Charlotte Jensen (Hamburg); Alexander Liebe (Wedel); Nisse Lüneburg (Hetlingen); Jan Meves (Mehlbek); Jörg Nave (Bovenau); Miriam Schneider (Bovenau); Mario Stevens (Molbergen); Carsten Thiesing (Schierensee).

