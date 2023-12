Sport am Wochenende: CHI Genf, Dressur in Salzburg und junge Stars im Aachener Parcours

Ob prestigeträchtiger Rolex Grand Prix, Top Ten Finale oder Vierspänner-Weltcup: das Programm des CHI Genf ist wie jedes Jahr illuster und lockt die Weltstars der Szene in die Schweiz. Im Nachbarland Österreich wird international Grand Prix geritten. In der Albert-Vahle-Halle in Aachen dürfen außerdem die Nachwuchsreiter im Springsattel bei den „Aachen Youngstars“ ran.

Nationales Nachwuchs-Springturnier „Aachen Youngstars“ vom 6. bis 10. Dezember in Aachen

Die Dressurreiter haben es vergangenes Wochenende vorgemacht, nun dürfen die Parcoursspezialisten unter 21 Jahren ran. Darüber hinaus gibt es Sichtungen zum HGW Bundesnachwuchschampionat der Springreiter. ClipMyHorse.TV überträgt live aus der Soers.

Weitere Informationen unter www.aachenyoungstars.de

AUSLANDSSTARTS

Internationales Spring-, Vielseitigkeits- und Weltcup-Fahrturnier (CSI5*/U25/CIX-Arena/CAI-W) vom 6. bis 10. Dezember in Genf/SUI

Wer folgt auf McLain Ward (USA) und HH Azur als Rolex Grand Prix-Sieger von Genf? Nachdem die BWP-Stute dieses Jahr in Rente geschickt wurde, ist der Weg frei für einen neuen Namen auf der Siegertafel der Grand Slam-Station. Dazu zieht es unter anderem drei Viertel der EM-Mannschaft von diesem Jahr nach Genf. In der U25-Tour hält Mia Becker die Fahnen für Deutschland hoch. ClipMyHorse.TV überträgt das ganze Wochenende live aus Genf.

CSI5*: Daniel Deusser (Deutschland); Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen); Marcus Ehning (Borken); Michael Jung (Horb); Christian Kukuk (Hörstel); Richard Vogel (Marburg); Jana Wargers (Emsdetten); Philipp Weihaupt (Hörstel).

U25: Mia Becker (Sendenhorst).

CIX-Arena: Michael Jung (Horb).

CAI-W: Georg von Stein (Modautal).

Weitere Informationen unter: www.chi-geneve.ch

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 6. bis 10. Dezember in Poznan/POL

Johanna Beckmann (Löningen); Finja Bormann (Königslutter); Felix Haßmann (Lienen); Marvin Jüngel (Kamenz); Harm Lahde (Königslutter am Elm); Andre Thieme (Plau am See); Katharina von Essen (Senden); Lesley Wulff (Bargfeld-Stegen).

Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 6. bis 9. Dezember in Riyadh/KSA

Christian Ahlmann (Marl); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.saef.gov.sa

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CSIU25/J/P/CDI4*/CDIU25/Y) vom 6. bis 10. Dezember in Salzburg/AUT

Ob Bonhomme-Bereiter Moritz Treffinger oder Reitmeisterin Dorothee Schneider: In Salzburg wird es dieses Wochenende im internationalen Viereck spannend. Neben der Grand Prix-Tour mit Spezial und Kür dürfen auch U21- und U25-Reiter ihre Form unter Beweis stellen. Aber auch Parcoursfans kommen bei den Amadeus Horse Indoors nicht zu kurz.

CSI3*: Sönke Aldinger (Bad Saulgau); Tobias Bachl (Postmünster); Sabrina Berger (Amberg); Andreas Brenner (Steinach); Max Haunhorst (Hagen a.T.W.); Marco Kutscher (Bad Essen); Maximilian Lill (Hennef); Tobias Meyer (Löningen); Katharina Mock (Unterföhring); Björn Nagel (Friedrichskoog); Denis Nielsen (Isen); Pia Reich (Bad Bellingen); Franz-Josef Steiner (Kirchanschöring); Michael Viehweg (Schrobenhausen).

CSIU25: Emma Bachl (Postmünster); Max Haunhorst (Hagen a.T.W.); Nina Lange (Chieming); Larissa Mühling (Bayreuth); Felix Müller (Chieming); Emelie Pieper (Arnsberg); Celina Pietsch (Utting); Maximiliane Ruppert (Wurmannsquick).

CSI-J: Emma Bachl (Postmünster); Lydia Beutel (Markt Rettenbach); Victoria Fuhrmann (Frankfurt); Franziska Schmid (Train/St. Johann); Victoria Schumacher (Coburg).

CSIP: Johanna Esser (Römstedt); Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg).

CDI4*: Dorothee Schneider (Framersheim); Franz Trischberger (Waarkirchen); Max Wadenspanner (Moosburg).

CDIU25: Moritz Treffinger (Werder); Thomas Trischberger (Lengris).

CDIY: Celestine Kindler (Nürnberg); Jana Lang (Schmidgaden).

Weitere Informationen unter: www.amadeushorseindoors.at

Auch interessant

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 4. bis 10. Dezember in Oliva/ESP

Tiara Bleicher (München); Julia Kogelnig (St. Veit an der Glan); Mike Patrick Leichle (Schnarup-Thumby); Marco Litterscheidt (Rheinbach); Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg); Alexander Schill (Neuried); Simon Widmann (Markt Schwaben).

Weitere Informationen unter: www.metoliva.com

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung:

CSI 2*/1*/YH Lier/BEL vom 6. bis 10. Dezember; www.azelhof.be