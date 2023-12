Weltranglisten 12/2023 – Vogel weiter im Aufwind, von Bredow-Werndl an der Spitze, Krajewski beste Buschreiterin

Die Weltranglisten für den Dezember liegen vor und zeigen Dauerbrenner und Aufwärtstrends in den Olympischen Disziplinen.

Seit fast eineinhalb Jahren führt Schwedens Henrik von Eckermann nun schon die Weltrangliste der Springreiter an. 17 Monate sind es, um genau zu sein. Und es spricht nichts dafür, dass er die Führung so bald abgeben wird. Nach wie vor hat er mehr als 100 Punkte Vorsprung auf seine Kollegen. Das sind wie im Vormonat vor allem Ben Maher (GBR) und Kent Farrington (USA), die ihre Positionen an zwei und drei behaupten konnten.

Dahinter haben die Schweizer Freunde Steve Guerdat und Martin Fuchs die Plätze getauscht. Guerdat ist nun Vierter, Fuchs Fünfter. Einen weiteren Platzwechsel gab es auf sechs und sieben. Frankreichs Julien Epaillard konnte sich vor McLain Ward setzen. Simon Delestre (FRA) und Max Kühner (AUT) hingegen haben die Plätze acht und neun gehalten. Auf Rang zehn hingegen hat Shane Sweetnam (IRL) Harrie Smolders (NED) aus den Top Ten verdrängt.

Und dann kommt auch schon der beste deutsche Reiter in Gestalt von Richard Vogel, der sich von Rang 13 auf zwölf hochgearbeitet hat. Ebenfalls um einen Platz verbessert hat sich Christian Kukuk, der nun auf Platz 24 liegt. Zwei Plätze rauf ging es für Hans-Dieter Dreher, von 27 auf 25.

Der EM-Zweite Philipp Weishaupt hingegen rutschte von Rang 24 auf 27, Daniel Deußer von Platz 23 auf 28. David Will wiederum konnte eine Position gutmachen und ist nun Nummer 30. Im fünf Plätze verbessert hat sich Jana Wargers, die nun 35. ist.

Dressur

Die Dressurweltrangliste wird ja inzwischen unterteilt in eine für die Reiter und eine für die Pferde. Trotzdem ist es ein Paar, das beide Ranglisten dominiert: Jessica von Bredow-Werndl bei den Reitern, ihre Erfolgsstute Dalera bei den Pferden.

Bis Platz fünf hat sich bei den Reitern nichts verändert. Hinter Jessica von Bredow-Werndl folgen weiterhin Charlotte Fry (GBR), Nanna Skodborg Merrald (DEN), Charlotte Dujardin (GBR) und Isabell Werth.

Dahinter hat Frederic Wandres einen weiteren Platz gut gemacht und sich von Rang sieben auf sechs geschoben. Damit hat er Patrik Kittel (SWE) von der sechs auf die sieben verdrängt. Carl Hester (GBR) war Neunter und ist nun Achter. Therese Nilshagen (SWE) war Zehnte und ist nun Neunte. Rang zehn belegt Carina Cassøe Krüth (DEN). Sie war vorher Achte.

Dorothee Schneider liegt nach wie vor an zwölfter Stelle. Sönke Rothenberger konnte Rang 15 ebenfalls halten. Matthias Alexander Rath war 21. und ist nun 19. Evelyn Eger hat Rang 25 gehalten. Raphael Netz konnte sich von Platz 31 auf 26 vorarbeiten. Fabienne Müller-Lütkemeier hat sich um acht Positionen verbessert und ist nun 29., direkt gefolgt von Bianca Nowag-Aulenbrock, die zuvor 39. war. Franz Trischberger war 36. und ist nun 39. Katharina Hemmer hat Rang 49 gehalten.

Dressurpferde-Ranking

Auf der Rangliste der Dressurpferde hat sich einiges getan. Doppelweltmeister Glamourdale fiel von Platz zwei auf vier. Dafür ging es einen Rang hinauf für Blue Hors Zepter, der nun Zweiter ist. Vorher Vierter, jetzt Dritter ist Charlotte Dujardins Imhotep. Quantaz konnte wie seine Reiterin Isabell Werth Platz fünf halten.

Bluetooth ist mit seinem Reiter Frederic Wandres von Rang sieben auf sechs piaffiert. Patrik Kittels Touchdown hat einen Platz gut gemacht und ist Siebter. Isabell Werths Emilio ist auf Rang acht zurück in den Top Ten, vorher war er Elfter. Dante Weltino von Therese Nilshagen konnte Platz neun ebenso halten wie Carl Hesters Fame den zehnten Rang.

Vielseitigkeit

Von Platz eins bis sieben hat sich in der Vielseitigkeit nichts geändert: Oliver Townend (GBR) führt vor Rosalind Canter (GBR) und Boyd Martin (USA). Auch dahinter dominiert Großbritannien: Tom McEwen ist Vierter, Harry Meade Fünfter, Piggy March Sechste und Wills Oakden Siebter.

Auf dem achten Platz ist allerdings ein Newcomer in den Top Ten. Frankreichs Maxime Livio macht zum Jahresende noch einmal einen Sprung um neun Plätze von Rang 17 auf acht. Im Zuge dessen verdrängte er Tim Price (NZL) von acht auf neun und Laura Collett (GBR) von neun auf zehn.

Beste deutsche Reiterin der Weltrangliste der Vielseitigkeitsreiter ist Julia Krajewski auf Rang 23. Vorher war sie 44. Christoph Wahler war 24. und ist nun 25. Jérôme Robiné war 30. und ist nun 31. Sandra Auffarth war 31. und ist nun 33. Von Platz 35 auf 37 ging es für Michael Jung.

