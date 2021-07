Sport am Wochenende: Olympia, Piaff-Förderpreis, Bundesnachwuchschampionate Springen und Vielseitigkeit

Alle Augen der Reitsportfans sind derzeit auf die zwei- und vierbeinigen Athleten bei den Olympischen Spielen in Tokio gerichtet. Aber nicht ganz! Deutschlands Nachwuchs im Busch und Parcours misst sich im Bundesnachwuchschampionat, für die U25-Dressurreiter geht es um die Qualifikation zum Piaff-Förderpreis und die Sichtung für die Europameisterschaften. Und nicht zuletzt wird sich der vierbeinige Nachwuchs um die Teilnahme am Finale des Nürnberger Burg-Pokals bewerben.

Während die Dressurtage bei den Olympischen Spielen in der japanischen Hauptstadt nun bereits Geschichte sind, geht es für die Vielseitigkeitsreiter am Wochenende so richtig los. Donnerstag Vetcheck, ab Freitag starten die Reiterinnen und Reiter in der „Königsdisziplin“ des Reitsports mit der Dressur. Sandra Auffahrt, Michael Jung und Julia Krajewski heißen die Hoffnungsträger für Deutschland, die auf jeden Fall um die Medaillen mitreiten. Am Sonntag geht es dann ins Gelände auf der Halbinsel Sea Forest, von der sich Chefredakteur Jan Tönjes bereits einen Eindruck verschaffen konnte. Details dazu lesen Sie am Donnerstag auf www.st-georg.de.

Weitere Informationen unter https://olympics.com/tokyo-2020/en/ oder https://inside.fei.org/fei/games/olympic/tokyo-2020

Bundes-Nachwuchschampionat Vielseitigkeit vom 30. Juli bis 1. August in Warendorf

In den Fußstapfen von Julia Krajewski und Sandra Auffahrt wandeln übrigens die Teilnehmer am Bundes-Nachwuchschampionat der Vielseitigkeit am kommenden Wochenende in Warendorf. Wenn das mal kein gutes Omen ist!

Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/bundesnachwuchschampionat

HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter vom 30. Juli bis 1. August in Warendorf

Eigentlich sollte das nach Initiator Hans Günter Winkler benannte Bundesnachwuchschampionat der Springreiter bereits im Frühjahr dieses Jahres stattfinden. Doch Herpes vereitelte die Veranstaltung. Es ist die wichtigste Nachwuchsprüfung im deutschen Springsport, die nun mit Spannung erwartet wird.

Weitere Informationen unter Informationen www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-springen

Nationales Dressur- und Springturnier mit Piaff-Förderpreis vom 29. Juli bis 1. August in Elmlohe

Weitere Informationen unter www.elmloherreitertage.de/

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI3*/CSI3*) vom 30. Juli bis 1. August in Herzlake

Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de/index.php/events-2021/gut-einhaus-herzlake-springen-und-dressur-juli-august

Internationales Springturnier (CSI2*) vom 29. Juli bis 1. August in Donaueschingen-Immenhöfe

Weitere Informationen unter www.rz-frese.de/de/defest-der-pferde/

Weltmeisterschaft Voltigieren Junioren, internationales Voltigierturnier und Europameisterschaften Veteranen Springen (CH-M-J-V/ CVI3*-WCupQ/CH-EU-V-S) vom 28. Juli bis 1. August in Le Mans/FRA

CH-M-J-V:

Damen: Mona Pavetic (Neuss) mit Eyecatcher; Gianna Ronca (Monheim) mit Eldorado van’t Gestelhof; Paula Waskowiak (Kirchlengern) mit Paint Ball; Reserve: Lily Warren (Oldenburg) mit Turtock.

Herren: Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Hendrikx, Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 d.C.; Simon Stolz (Bodenheim) mit Happy Dancer.

Pas de Deux: Liesbeth-Erna Fraatz (Wandlitz OT Stolzenhagen)/Finn Gallrein (Bernau) mit Longinus; Lily Warren (Oldenburg)/Arne Heers (Dörverden) mit Capitano.

Gruppe: VV Ingelsberg Junior I mit Sarah Liersch (Planegg); Marlene Le Bris (Langenbach); Stella Alice Pfaffenzeller (München); Antonia Piecha (Pfaffenhofen an der Ilm); Ronja Schmal (Haar); Elena Thauer (Aschheim); Lyna Hoffmann (Kirchseeon).

CVI3*:

Damen: Jolina Ossenberg Engels (Altena); Hannah Steverding (Herxheim).

Pas de Deux: Jolina Ossenberg (Altena)/Timo Gerdes (Iserlohn).

CH-EU-V-S: Stefan Eichenlaub (Herxheim) mit Nightlife; Ernst-Frieder Homberger (Willstätt) mit Cliff H; Udo Kloetzel (Limburg) mit Sleeta; Nicole Schäfer (Villmar) mit Quite Magic S; Stephan Schewe (Euskirchen) mit Morlano.

Weitere Informationen unter https://bouleries.marieh.eu

Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4 WCupQ/CAI3*-H2) vom 28. bis 01. August in Valkenswaard/NED

CAIO4*-H4: Michael Brauchle (Aalen); Rainer Duen (Brunsbüttel); Dirk Gerkens (Paderborn); Mareike Harm (Negernbörtel); Rene Poensgen (Eschweiler); Anna Sandmann (Lähden); Christoph Sandmann (Lähden); Markus Stottmeister (Bösdorf); Georg von Stein (Modautal).

CAI3*-H2: Sascha Albert Jäger (Biblis); Sandro Koalick (Drebkau); Torsten Koalick (Drebkau); Arndt Lörcher (Wolfenbüttel); Kathrin Scheiter (Leidersbach); Lars Schwitte (Stadtlohn).

Weitere Informationen unter www.drivingvalkenswaard.com

Internationales Springturnier (CSI2*) vom 28. Juli bis 01. August in Traverse City/USA

Christian Heineking (Wesenberg).

Weitere Informationen unter traversecityhorseshows.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*/CDIY/CDIJ) vom 29. Juli bis 01. August in Sint-Truiden/BEL

CDI3*: Andrea Timpe (Hattingen).

CDIY: Emely van Loon (Mandelbachtal).

CDIJ: Kelly-Ann Klenk (Falkensee); Emma Caecilia Lienert (Mülheim a.d. Ruhr).

Weitere Informationen unter www.stalgravenhof.com

