Sport am Wochenende: Preis der Besten in Warendorf, U25 Springpokal in Groß Viegeln, GCT und mehr

Kommendes Wochenende ist sportlich viel los, in Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Der Nachwuchs steht in Warendorf und Groß Viegeln im Fokus, bei der Global Champions Tour geht es um ein dickes Preisgeld und in Compiegne gibt es Dressur auf Fünf Sterne-Niveau. Preis der Besten vom 20. bis 22. Mai in Warendorf

Gleich in vier Disziplinen geht der Nachwuchs beim Preis der Besten an den Start. In Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren werden Schärpen an junge Talente verteilt.



Weitere Informationen unter: www.preis-der-besten.de Internationales Springturnier (CSI4*) mit U25 Springpokal vom 18. bis 22. Mai in Groß Viegeln

Zum ersten Mal macht Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport Station bei Holger Wulschner in Groß Viegeln. Im Rahmen des internationalen Vier-Sterne-Turniers wird um die Qualifikation für das Finale beim CHIO Aachen geritten. Folgende U25-Talente dürfen starten: Pheline Ahlmann, Vivien Blandfort, Leo Büscher, Henry Delfs, Josephine Förster, Edmond Guntz-Malblanc, Laura Hinkmann, Chiara Mecke, Lea Morgenroth, Franziska Müller, Robin Naeve, Marina Röhrig, Kathrin Stolmeijer, Laura Voigt, Lucas Wenz, Christin Wascher und Linus Georg Weber.

Weitere Informationen unter: www.wulschner.de Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 18. bis 20. Mai in Hagen a.T.W. Weitere Informationen unter: www.psi-events.de AUSLANDSTARTS Internationales Offizielles Springturnier(CSIO3*-NC) vom 19. bis 22. Mai in Bratislava/SVK

Marc Bettinger (Deutschland); Kendra Brinkop (Neumünster); Sophie Hinners (Pfungstadt); Sven Schlüsselburg (Ilsfeld); Jan André Schulze-Niehues (Warendorf); Cedric Wolf (Buchholz). Weitere Informationen unter: www.csioslovakia.sk Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 19. bis 21. Mai in St. Tropez/FRA

Christian Ahlmann (Marl), Christian Kukuk (Hörstel); Gerrit Nieberg (Sendenhorst); Richard Vogel (Marburg). Weitere Informationen unter: www.athinaonassis-horseshow.com Internationales Springturnier(CSI4*) vom 18. bis 22. Mai in Bourg en Bresse/FRA

Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen). Weitere Informationen unter: www.csi-bourg.com Internationales Springturnier(CSI3*) vom 18. bis 21. Mai in Opglabbeek/BEL

Maximilian Bremicker (Lohmar); Sven Heitkemper (Dortmund); Michael Jung (Horb); Christopher Kläsener (Emsbüren); Mylen Kruse (Pfungstadt); Alois Pollmann-Schweckhorst (Warstein); Justine Tebbel (Emsbüren). Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com Internationales Offizielles Dressurturnier (CDIO5*-NC/CDIU25) vom 19. bis 22. Mai in Compiègne/FRA

CDIO5*: Isabell Werth (Rheinberg).

CDIU25: Paulina Holzknecht (Solingen). Weitere Informationen unter: www.compiegne-equestre.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/Y) vom 19. bis 22. Mai in Olomouc/CZE

CDI3*: Lukas Blatzheim (Troisdorf).

CDIY: Cindy Shakira Stückrath (Guxhagen). Weitere Informationen unter: www.escolomouc.cz Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S) vom 20. bis 22. Mai in Rockingham/GBR

Lena Saxe (Egestorf). Weitere Informationen unter E-Mail: [email protected] Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 20. bis 22. Main in Ried am Riederberg/AUT

CCI3*-S: Anna Haag (Nördlingen); Annabel Kurth (Coburg); Amelie Reisacher (Memmingen); Robert Sirch (Pähl); Meike Weber (Eurasburg).

CCI2*-S: Jan-Henrich Bartölke (Höchstädt); Amelie Reisacher (Memmingen); Sarah Rottmayer (Wasserburg); Charlotte Whittaker (Ampfing). Weitere Informationen unter: www.reitstall-neunteufel.at Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2*/1*/YH Kronenberg/NED vom 18. bis 21. Mai; www.peelbergen.eu

CSI2*/1*/YH Olsza/POL vom 19. bis 22. Mai; www.kjagrohandel.pl

CSI2*/1*/YH Welligton, Heckfield/GBR vom 18. bis 22. Mai; www.wellingtonriding.co.uk