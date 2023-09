Sport am Wochenende: U18- und U21-Europameisterschaft Vielseitigkeit, Busch in Blenheim und Global Champions Tour in Rom

Es ist ordentlich was los im Busch an diesem Wochenende! In Montelibretti reiten die besten U18- und U21-Vielseitigkeitsreiter Europas um die Medaillen. Im britischen Blenheim steht eine lange Vier-Sterne-Prüfung an. In Rom geht es weiter mit der Global Champions Tour, im Parcours geht es zudem für die Nachwuchsathleten zum Nationenpreisfinale nach Opglabbeek.

Deutsche Meisterschaft Voltigieren vom 15. bis 17. September in Verden

Deutschland ist derzeit gut aufgestellt, was die Leistungsdichte der Voltigiererinnen und Voltigierer angeht. Mit Spannung erwartet werden nun die nationalen Meisterschaften, die allesamt von ClipMyHorse.TV ab Freitag übertragen werden.

Weitere Informationen unter: www.verden-turnier.de

AUSLANDSTARTS

Europameisterschaft Vielseitigkeit Junioren/Junge Reiter (CH-EU-Y-CCI3*-L/J-CCI2*-L) vom 13. bis 17. September in Montelibretti/ITA

Wird Mathies Rüder seinen Titel verteidigen können? Er triumphierte bereits im letzten Jahr mit seinem Bon Ton. Mit der Junioren-Mannschaft wurde es 2022 außerdem Bronze. Auch die Jungen Reiter waren letztes Jahr erfolgreich unterwegs bei ihrer EM. Sie gewannen Teamsilber, Paula Reinstorf wurde mit Ilara W zudem auch Vize-Europameisterin in der Einzelwertung. Wir sind gespannt, was das Wochenende in Montelibretti bringt! ClipMyHorse.TV überträgt alle Teilprüfungen kostenpflichtig live aus Italien.

CH-EU-Y-CCI3*-L: Carla Hanser (Wasserburg) mit Castagnola; Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Cocolares; Paula Reinstorf (Neustadt) mit Ilara W; Pia Schmülling (Großheide) mit For Ever Pleasure N; Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Cool Charly Blue; Isabella von Röder (Frankfurt) mit Bob 61.

CH-EU-J-CCI2*-L: Matti Garlichs (Salzhausen) mit Ludwig 282; Ella Krüger (Hamburg) mit Königsblauer xx; Emely Kurbel (Rüsselsheim am Main) mit Entertain You 3; Smilla Maline Philipp (Elsdorf) mit Sir Boggles; Friedrich-Bernd Rehkamp (Bersenbrück) mit Feuertänzer 3; Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton 3.

Weitere Informationen unter: www.greventing.com/european-championships.html

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier Finale (CSIOY/J/P/Ch/CSIP/JYU25) vom 13. bis 17. September in Opglabbeek/BEL

Die Nachwuchsspringreiter tragen ihr Nationenpreisfinale des Jahres im Sentower Park in Belgien aus. Auch hier überträgt ClipMyHorse.TV live ab Donnerstag.

CSIOY: Johanna Beckmann (Löningen); Marie Flick (Hagen); Theresa Kröninger (München); Lasse Nölting (Neustadt); Magnus Schmidt (Naumburg).

CSIOJ: Emma Bachl (Postmuenster); Hanna Bräuer (Steinfurt); Naomi Himmelreich (Niederbrechen); Eva Kunkel (Langenselbold); Max Paschertz (Cloppenburg).

CSIOP: Leonie Assmann (Sigmarszell); Antonia Häsler (Chemnitz); Carlotta Merschformann (Rosendahl); Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock); Leonie Pander (Bad Zwischenahn).

CSIOCh: Brianne Beerbaum (Thedinghausen); Emma Hertz-Eichenrode (Wedemark); Luise Konle (Küps); Jolie Marie Kühner (Hadorf); Colin Sorg (Fronhofen).

CSIJYU25: Anna Eber (Oelsnitz); Clara Paschertz (Cloppenburg); Carlotta Terhörst (Legden); Romy Rosalie Tietje (Osterby).

CSIP: Leonie Assmann (Sigmarszell); Laura Hertz Eichenrode (Wedemark); Lena-Marie Kraus (München); Edgar Reichart-Eisenhardt (Berg); Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg).

Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com

Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 14. bis 17. September in Rom/ITA

Die hoch dotierte Springserie Global Champions Tour nimmt nach den Europameisterschaften Springen wieder Fahrt auf. Als nächstes steht die Etappe in Rom an, bei der nicht weniger als acht deutsche Reiterinnen und Reiter am Start sein werden. GCT TV überträgt kostenpflichtig live.

Christian Ahlmann (Marl); Jens Baackmann (Münster); Daniel Deußer (Deutschland); Katrin Eckermann (Sassenberg); Marcus Ehning (Borken); Christian Kukuk (Hörstel); Patrick Stühlmeyer (Steinfeld); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.globalchampionstour.com

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI3*W) vom 13. bis 17. September in Samorin/SVK

Pia-Luise Aufrecht Bruggink (Deutschland); Janina Dinauer (Emsbüren); Ulrich Hensel (Ortenberg); Julia Kogelnig (Deutschland); Marco Kutscher (Bad Essen); Alexander Schoenberg (Inzersdorf im Kremstal); Michael Vieweg (Schrobenhausen); Rupert Carl Winkelmann (Drensteinfurt).

Weitere Informationen unter: www.ridersanddreams.sk

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 17. September in St Tropez/FRA

Nicola Pohl (Marburg); Katharina Offel (Deutschland).

Weitere Informationen unter: https://jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr

Internationales Springturnier (CSIO4*) vom 14. bis 17. September in Warschau/POL

Sven Gero Hünicke (Fehmarn).

Weitere Informationen unter: www.warsawjumping.com

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 14. bis 17. September in Strzegom/POL

CCI4*-S: Nicolai Aldinger (Egestorf); Antonia Baumgart (Düsseldorf); Niklas Bschorer (Dinkelsbühl); Felix Etzel (Warendorf); Heike Jahncke (Ganderkesee); Beeke Jankowski (Schmalensee); Michael Jung (Horb); Jana Schoupal (Verden); Anna Siemer (Salzhausen); Moritz Sponagel (Salzhausen).

CCI3*-S: Antonia Baumgart (Düsseldorf); Beeke Jankowski (Schmalensee); Michael Jung (Horb); Tabea Knüppel (Egestorf); Anna Siemer (Salzhausen); Moritz Sponagel (Salzhausen).

CCI2*-S: Felix Etzel (Warendorf); Nadine Hofmann (Burglengenfeld); Michael Jung (Horb); Tabea Knüppel (Egestorf).

CCI1*-Intro: Florian Frisch (Neutraubling); Valentina Sophie Grewe (Salzhausen); Philip Hofmann (Deggendorf); Anna Siemer (Salzhausen).

Weitere Informationen unter: www.strzegomhorsetrials.pl

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*) vom 13. bis 17. September in Blenheim/GBR

Vergangenes Jahr triumphierte Malin Hansen-Hotopp mit ihrem Carlitos Quidditch K im CCI4*-L von Blenheim, die beiden waren in diesem Jahr dann Teil der Silber-Equipe der EM in Haras du Pin. Die Gelegenheit eine lange Vier-Sterne-Prüfung zu reiten nutzen in diesem Jahr U25 Förderpreis-Gewinner Calvin Böckmann, Olympiasiegerin Julia Krajewski und Libussa Lübbeke. Horse & Country TV überträgt kostenpflichtig live.

CCI4*-L: Calvin Böckmann (Warendorf); Julia Krajewski (Warendorf); Libussa Lübbeke (Wingst).

Weitere Informationen unter: https://bpiht.co.uk/

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

