Vorläufiger Zeitplan für die Weltreiterspiele in Tryon

Vom 11. bis 23. September finden im US-amerikanischen Tryon die Weltreiterspiele statt. Jetzt gibt es einen vorläufigen Zeitplan für die Mammutveranstaltung.

Es wird das Event des Jahres: die Weltreiterspiele in Tryon, das im US-Bundesstaat North Carolina liegt. In acht Disziplinen werden vom 11. bis 23. September die neuen Weltmeister gesucht und aus deutscher Sicht reisen 47 Aktive mit 51 Pferden an, um Medaillenträume wahr werden zu lassen.

Nennungsschluss und Anreise

Nicht nur der Zeitplan während der Veranstaltung ist straff, schon die Anreise und Vorbereitung will geplant sein. In der ersten Wettkampfwoche (11. bis 16.September) steht die Medaillenvergabe in den Disziplinen Reining, Distanzreiten, Dressur und Vielseitigkeit an. Dementsprechend muss am 3. September definitiv feststehen, welche Aktiven jeweils ihr Land vertreten werden.

Als erstes geht es für die Pferde aus Reining und Distanz über den Teich (2.9), die Dressur- und Vielseitigkeitspferde folgen am 4. und 5. September. Startflughafen ist für alle Pferde Lüttich in Belgien. Von dort geht es ohne Zwischenhalt nach Greenville-Spartanburg, das im Bundesstaat South Carolina liegt. Dort bleiben die Vierbeiner für 42 Stunden in Quarantäne, ehe sie in das 90 Autominuten entfernte Tryon gefahren werden. Untergebracht sind die Pferde im TIEC, Tryon International Equestrian Center.

Die zweite Wettkampfwoche (17. bis 23. September) beginnen die Para-Dressur-Reiter und die Voltigierer. Es folgen die Disziplinen Springen und Fahren. Für diese vier Disziplinen müssen die entsprechenden Mannschaften am 10. September final benannt sein. Der Flugplan für die Pferde sieht so aus: Para- und Dressurpferde (9.September), Volti-Pferde am 10., es folgen die Springpferde am 13. und schlussendlich fliegen die Fahrpferde am 15. September. Die Reiter und Pfleger fliegen immer einen Tag vor ihren jeweiligen Pferden, damit sie sich schon ein Bild von vor Ort machen können und um natürlich ihre Pferde in Empfang zu nehmen.

Vorläufiger Zeitplan

So soll es zeitlich vor Ort vonstatten gehen. Am 11. September findet abends die Eröffnungsfeier statt. Ab dem 12. geht der Kampf um die Medaillen los.

Disziplin Datum dt. Zeit Ortszeit Prüfung (Medaillen) Distanzreiten 12. September 13 – 2.30 Uhr 7 – 20.30 Uhr Distanzritt (M) Reining 12. Sep 14.30 – 19.30

22 – 3 8.30 – 13.30

16 – 21 Teamentscheidung (M) 13. Sep 20 – 22.15 14 – 16.15 Einzelwettbewerb 16. Sep 0 – 2.15 18 – 20.15 Finale Einzel (M) Dressur 12. Sep 14.45 – 0 8.45 – 18 Grand Prix Teil 1 13. Sep 14.45 – 0 8.45 – 18 Grand Prix Teil 2

Teamentscheidung (M) 14. Sep 16.30 – 23.30 10.30 – 17.30 Grand Prix Special

Einzelentscheidung (M) 16. Sep 14.30 – 17.40 8.30 – 11.40 Grand Prix Kür

Einzelentscheidung (M) Vielseitigkeit 13. Sep 15 – 22.30 9 – 16.30 Dressur Teil 1 14. Sep 15 – 22.30 9 – 16.30 Dressur Teil 2 15. Sep 17 – 23 11 – 17 Gelände 16. Sep 21.15 – 23.45 15.15 – 17.45 Springen

Team- und Einzelentscheidung (2x M) Para-Dressur 18. Sep 14.30 – 23.30 8.30 – 17.30 Championshiptest – Einzelentscheidung (M) 19. Sep 14.30 – 23.30 8.30 – 17.30 Championshiptest – Einzelentscheidung (M) 20. Sep 15 – 22 9 – 16 Teamtest 21. Sep 15 – 22 9 – 16 Teamentscheidung (M) 22. Sep 15 – 23.45 9 – 17.45 Kür

Einzelentscheidung (M) Voltigieren 18. Sep 15.30 – 1 9.30 – 19 Gruppe und Einzel: Pflicht 19. Sep 15.30 – 2 9.30 – 20 Einzel, Gruppe und Pas de Deux:

Kür (Finale Nationenteam) (M) 20. Sep 18 – 2 12 – 20 Pas de Deux: Kür (Finale)

Einzel: Technik

Gruppen: Kür (nur Nicht-Nationenteam) (M) 22. Sep 18 – 2 12 – 20 Einzel und Gruppe:

Kür (Finale) (M) Springen 19. Sep 15 – 23.15 9 – 17.15 Zeitspringen 20. Sep 15 – 23.15 9- 17.15 1. Umlauf Nationenpreis 21. Sep 19.30 – 22.45 13.30 – 16.45 2. Umlauf Nationenpreis Teamentscheidung (M) 23. Sep 16 – 19.30 10 – 13.30 Einzelentscheidung über 2 Umläufe (M) Fahren 21. Sep 17 – 22.45 11 – 16.45 Vierspänner Dressurprüfung 22. Sep 17 – 21.15 11 – 15.15 Vierspänner Geländeprüfung 23. Sep 15.30 – 17.30 9.30 – 11.30 Vierspänner Hindernisfahren Einzel- und Teamentscheidung ( 2xM)

Die Weltreiterspiele sind gleichzeitig die erste Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio (JPN) 2020. Es werden die ersten Spiele sein, die allein aus privaten Geldern finanziert werden. St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer war schon einmal im Oktober vor Ort und hat sich von Organisator Mark Bellissimo alles zu der Mammutveranstaltung erklären und zeigen lassen.

Wenn Sie Ihren Jahresurlaub rund um die Spiele planen und auch vor Ort sein möchten, haben wir Unterkünfte und Ausflugstrips hier unter die Lupe genommen.