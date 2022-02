Weltcup-Finale Leipzig: dank Corona-Lockerungen mehr Tickets verfügbar

Tickets für das Weltcup-Finale von fünf Reitsportdisziplinen in Leipzig waren bereits ausverkauft. Doch jetzt gibt es seitens der Bundesregierung grünes Licht für mehr Besucher – deshalb startet am 22. Februar erneut der Ticketverkauf!

Insgesamt vier FEI-Weltcupfinals sind in diesem Jahr in Leipzig stationiert. Neben den Spring- und Dressurreitern zeigt auch die Weltspitze der Voltigierer und Gespannfahrer großen Sport. Im Rahmen der Partner Pferd präsentieren etwa 250 Aussteller vom 6. bis zum 10. April ihre Waren und Neuheiten rund ums Pferd.

Eröffnet mit einer Willkommens-Galanacht am Donnerstag und der Sparkassen Sport-Gala am Freitag zeigen internationale Show-Reiter ihr Programme. Den Zuschauern begegnet dort die für ihre Freiheitsdressuren bekannten Frederic Pignon und Magali Delgrado, die ukrainischen Kosaken, eine harmonische Darbietung von Mélie Philippot und auch der Spanier Santí Serra mit seinen freilaufenden Pferden. Sie waren alle bereits in den vergangenen Jahren auf der Messe anzutreffen.

Ein durchdachtes Hygienekonzept soll den Besuchern eine möglichst sorgenfreie Zeit bescheren und wird an die dann aktuell geltenden Vorschriften angepasst. So lädt Leipzig Pferdebegeisterte ein zu fünf Tagen voller hochklassigem Sport, Show und Shopping ein. Am 22. Februar starten ab 2:22 Uhr verschiedene Ticketaktionen mit beispielsweise „Zwei-für-eins“-Rabatten.

Mehr Infos unter: www.partner-pferd.de