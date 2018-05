Auf Shopping-Tour in Deutschland: Cicero wechselt zu Eric Lamaze

Der neunjährige Oldenburger v. Caspar-Couleur Rubin stammt aus der Zucht von Bernd Riehm. Zuletzt wurde der Wallach von Marc Bauhofer, Bereiter vom Gestüt Annahof am Bodensee, auf internationalen Turnieren vorgestellt. Vorher hatte Andy Witzemann, der in Baden-Württemberg einen eigenen Ausbildung- und Handelsstall betreibt, den Braunen an den großen Sport herangeführt. Und dies schon mit ersten Erfolgen: Im letzten Jahr gewann Cicero beim CSI Aachen eine Zwei-Phasen-Springprüfung (1,35 Meter), beim CSI Darmstadt-Kranichstein wurde er Zweiter in einem Punktespringen.

Quelle: www.grandprix-replay.com