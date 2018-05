Sport am Wochenende: An Pfingsten geht es in Wiesbaden rund

Traditionell findet am Pfingstwochenende ein internationales Turnier in Wiesbaden statt. In der hessischen Hauptstadt wird es nicht nur im Parcours und auf dem Dressurviereck spannend, sondern auch die Voltigierer und Vielseitigkeitsreiter werden dort antreten. Zudem geht der FEI-Nationenpreis in La Baule in die nächste Runde – auch ein deutsches Team ist dabei.

Internationales Dressur-, Spring-, Vielseitigkeits- und Voltigierturnier (CDI4*/CSI4*/CIC3*/CVI-Masterclass) mit Louisdor-Preis und U25 Springpokal in Wiesbaden

Dressur- und Springprüfungen auf höchstem Niveau, eine weltmeisterlich besetzte Drei-Sterne-Vielseitigkeit, Louisdor-Preis, U25 Springpokal… Da weiß man gar nicht, wo man zuerst zuschauen soll! Auf dem Viereck will Isabell Werth ihren Vorjahressieg mit Don Johnson verteidigen. Konkurrenz erhält sie unter anderem von der frisch verheirateten Fabienne Müller-Lütkemeier, Hubertus Schmidt, Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl. Beim Louisdor-Preis, einem Nachwuchs Grand Prix für acht- bis zehnjährige Dressurpferde, geht es um das begehrte Ticket für das Finale in der Frankfurter Festhalle. Für die deutschen Dressur-Children, die in diesem Jahr erstmals ein Championatsteam formen wollen, gehört Wiesbaden zum Sichtungsweg für die Europameisterschaften. Auch für die Ponyreiter, Junioren und Jungen Reiter sind Dressurprüfungen ausgeschrieben. Bei den Voltigierern finden Wettbewerbe im Einzel, Pas de Deux und mit der Mannschaft statt.

2017 ging der Große Preis von Wiesbaden an Holger Wulschner und Stute Catch Me, die inzwischen nach Frankreich verkauft worden ist. Der Mecklenburger wird dennoch die Mission Titelverteidigung in Angriff nehmen. Auch Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Daniel Deusser und und Ludger Beerbaum und viele weitere große Namen haben sich auf die Starterliste eingetragen. Auf der Vielseitigkeitsstrecke gibt es ein Wiedersehen mit Michael Jung, welcher diese Prüfung schon viermal gewinnen konnte – zuletzt 2014 mit Ricona. In diesem Jahr wird er auf die achtjährige Stute Corazon setzen, die Anfang des Jahres beim Indoor-Derby in Bordeaux ihren ersten internationalen Sieg feiern konnte. Vor zwei Jahren ging der Sieg in Wiesbaden an Ingrid Klimke und Hale Bob, auch am Wochende wird das Paar dabei sein.

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) in La Baule/FRA

Markus Beerbaum, Marcus Ehning, Holger Hetzel, Meredith Michaels-Beerbaum und Maurice Tebbel werden die deutschen Farben in Frankreich vertreten. Beim Auftakt der FEI-Nationenpreis-Serie in Samorin (SVK), lief es für das Team von Bundestrainer Otto Becker noch nicht ganz optimal. Die deutsche Mannschaft landete auf dem vorletzten Platz, der Sieg ging an die Schweiz. Da heißt es Daumen drücken, damit es in La Baule besser läuft! Mit dem Ehepaar Beerbaum und Marcus Ehning sind in La Baule aber drei absolute Routiniers am Start, die dem Druck sicher gut gewachsen sind.

Nationales Spring- und Fahrtturnier mit WM-Sichtung für Vierspänner in Zeiskam

Internationales Springturnier (CSI3*) in Hongcheon/KOR

Toni Haßmann (Wettringen); Thomas Holz (Emsdetten)

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 15. bis 20. Mai in Montefalco/ITA

Jens Hilbert (Darmstadt); Marc Bettinger (Saint-Aubin/SUI)

Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIOCh/J/Y/P) vom 18. bis 21. Mai in Lamprechtshausen/AUT

CSIOCh: Marie Flick (München); Teresa Häsler (Chemnitz); Kiara-Malin Herold (Almstedt); Henry Munsberg (Osnabrück); Magnus Schmidt (Naumburg); Carlotta Terhörst (Legden); Tessa Leni Thillmann (Rastorf); Emilia Widmayer (Hamburg)

CSIOJ: Milja Esser (Wipperfürth), Emilia Löser (Niederneisen); Lara Sakakini (Nottuln); Maria Schuster (Pöttmes); Natalia Stecher (Nordhastedt), Matthis Westendarp (Wallenhorst); Johanna Zander-Keil (Berlin)

CSIOY: Daniel Böttcher (Fraunberg); Johannes Schuster (Pöttmes); Christin Wascher (Redefin).

CSIOP: Charlotte Buschmann (Rödinghausen); Marie Entwistle (Windesheim); Marie Flick (München); Antonia Kamm (Bad Tölz); Magnus Schmidt (Naumburg); Hanna Schumacher (Bottrop); Ann-Sophie Seidl (Regensburg); Luciana Ströder (Raubach)

Internationales Pony-Springturnier (CSIP) vom 19. bis 21. Mai in Moorsele/BEL

Elena Müller (Uedem)

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 18. bis 21. Mai in Ranshofen/AUT

Christina Boos (Moosburg); Jennifer Buda (Groß-Gerau); Jill de Ridder (Aachen); Alexandra Eiband (Simbach); Vanessa Theresa Oppowa (Kirchham); Yara Reichert (Buch a.E.); Ursula Wagner (Aßling)

Internationales Jugend-Dressurturnier (CDIY/P) vom 17. bis 20. Mai in Compiegne/FRA

CDIY: Vivien Lou Petermeier (Twistringen)

CDIP: Jule Mertins (Geldern); Maja Loreen Petermeier (Twistringen)

Internationales Distanzturnier (CEI3*) am 18. Mai in Castelsagrat/FRA

Sabrina Arnold (Kirchheim); Anne Wegner (Hann. Münden)

