David Wills EM-Silbermedaillengewinner C Vier nun unter US-Reiter

Der Holsteiner Wallach C Vier, der letztes Jahr Mannschaftssilber bei den Europameisterschaften in Riesenbeck unter David Will gewonnen hatte und zuletzt von Cian O’Connor unter anderem bei den Weltmeisterschaften in Herning geritten wurde, bekommt einen neuen Reiter.

Das meldete der irische Springreiter Cian O’Connor gestern selbst auf seiner Facebook-Seite. Demnach ist C Vier schon unterwegs zu seinem neuen Reiter, der aus den USA stammt. Wer der neue Reiter ist und warum C Vier verkauft wurde, lässt O’Connor offen. An ausbleibenden Erfolgen kann es nicht gelegen haben.

Seit dem Frühjahr hatte der Ire den 14-jährigen C Vier v. Cardento unter dem Sattel. Beim Weltcup-Finale in Leipzig ritt David Will C Vier zum letzten Mal. Danach wurde er an Susan Magnier verkauft. Der Familie Magnier gehört das irische Coolmore Stud und die Enkel Tom und Wachman trainieren mit Cian O’Connor. Mit O’Connor im Sattel ging C Vier unter anderem beim Nationenpreis in Rom (0/8), gewann eine der Qualifikationen für den Großen Preis beim CSI4* in Wiesbaden, war dann nochmal im Nationenpreis-Team für Knokke (5/0) und wurde für die Weltmeisterschaften in Herning nominiert. Hier lieferten sie im ersten Umlauf des Nationenpreises eine fehlerfreie Runde, die maßgeblich zu Platz vier des Teams und damit einer Olympiaqualifikation beitrug. Dazu O’Connor: „Danke an Susan Magnier, dass sie ihn für mich erworben hat. Wir hatten ein Ziel und das haben wir erreicht.“

C Vier kam in den Niederlanden zur Welt und begann seine Karriere in Deutschland unter Janine Rijkens, mit der er von Klasse M bis auf internationales Vier-Sterne-Niveau sprang. Unter anderem vertraten die beiden die deutschen Farben 2019 im Nationenpreis von Uggerhalne (DEN). Im Sommer 2020 wechselte der Cardento-Sohn dann zu David Will, der schnell erkannte, was für einen Schatz er da im Stall hat. Einer ihrer größten Erfolge neben der Mannschaftssilbermedaille bei der EM war der Sieg im Großen Preis beim CSIO5* Rom im Mai 2021.