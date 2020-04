Dorothee Schneiders ehemaliges Spitzenpferd Forward Looking ist Mama geworden

View this post on Instagram

Unser Fohlen ist da! Der Vater ist Escamillo, die Mutter die Stute Forward Looking von Fidermark. Forward Looking war lange Jahre mein Kaderpferd und ist ein absoluter Schatz 😍 Ich habe sie 4-jährig bekommen und bis Grand Prix ausgebildet. Sie ist 7-jährig in den Besitz von Gabriele Kippert übergegangen und war, bis zum Alter von 15 sehr erfolgreich im internationalen Grand Prix-Sport unterwegs. Jetzt ist sie eine SUPER-Mama und liebt ihre neue Berufung – wie man sieht – sehr!! Geboren ist der kleine Hengst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bis das Darmpech abgegangen war und der kleine Mann die Milchbar gefunden hatte, war es 2.30 Uhr. Dann sind Roisin, Kim, Sophia, Jobst und ich glücklich ins Bett gefallen…🥰💤🙏🏼Danke an das Team für Hilfe in dieser aufregenden Nacht!!! #fohlen #hengst #stallion #escamillo #fidermark #forwardlooking #osterfohlen #dankbar #happy