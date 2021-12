Ehemaliger FN-Justitiar Dr. Hans-Dietrich Wagner feiert 90. Geburtstag

1980 begann Dr. Hans-Dietrich Wagner als promovierter Jurist mit seinen Tätigkeiten für die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und blieb dort bis 1997 hauptberuflich und sogar bis 2014 als Ehrenamtlicher. Am 25. Dezember wird Dr. Hans-Dietrich Wagner 90 Jahre alt.

Dr. Hans-Dietrich Wagner kam im Jahr 1931 in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern zur Welt. Ab 1980 leitete er bei der FN in Warendorf das damalige Referat Allgemeiner Reit- und Fahrsport. Daraus wurden zu einem späteren Zeitpunkt die Abteilung Breitensport, Vereine und Betriebe entstand. Heute heißt die Abteilung Vereine, Umwelt, Breitensport und Betriebe. Zugleich hatte Dr. Hans-Dietrich Wagner auch die Leitung des FN-Justitiariats inne. Ab 1991 leitete er dieses dann ausschließlich.

Dr. Hans-Dietrich Wagner war verantwortlich für die Weiterentwicklung der Satzungen und Ordnungen der FN, auf denen die rechtliche Grundlage der FN als Dachverband aller Reiter, Fahrer, Voltigierer und Züchter in Deutschland basiert. Auf dieser Basis fußte auch das wegweisende sogenannte „Reiter-Urteil“ vom 28.11.1994, das am Bundesgerichtshof (BGH) erstritten wurde. Nach eingehender Prüfung der Regeln er Leistungs-Prüfungs-Ordnung durch den BGH und des Aufbaus der einzelnen Instanzen sowie der Zusammensetzung der FN-Schiedsgerichte bestätigte der Bundesgerichtshof deren Rechtmäßigkeit. Das Urteil hatte nicht nur für die Leistungs-Prüfungs-Ordnung, sondern auch über die Deutsche Reiterliche Vereinigung hinaus großen Einfluss auf die Organisation von Sportverbänden. Denn die meisten Sportverbände in Deutschland sind von ihrer Konstruktion her vergleichbar mit der FN.

1997 ging Dr. Hans-Dietrich Wagner in Pension, dachte aber noch lange nicht ans Aufhören. Er war danach noch 17 Jahre lang als stellvertretender Vorsitzender der Ersten Kammer der Disziplinarkommission sowie als langjähriges Mitglied der Rechtskommission ehrenamtlich für die FN tätig. Mit dem Ausscheiden aus seinen Ehrenämtern wurde Wagner für seine Verdienste um den Pferdesport im Jahre 2014 mit dem Deutschen Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet.