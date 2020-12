Eine Ära geht zu Ende: Totilas ist gestorben

Die Pferdewelt trauert um den vielleicht größten ihrer vierbeinigen Stars. Gegenüber St.GEORG online meldete sich Jessica von Bredow-Werndl zu Wort: „Ich fühle mit all den Menschen die Zeit mit Totilas verbringen durften, allen voran Familie Linsenhoff/Rath. Aber auch Edward Gal. Ich durfte Totilas persönlich kennen lernen und er bleibt mit seiner wunderbaren Art ein ganz großer in unserer aller Herzen.“

Und auch Carl Hester würdigte den KWPN-Hengst im Gespräch mit St.GEORG online: „Das sind in der Tat sehr traurige Nachrichten. Er war ein magisches Pferd, dem wir alle aus dem Dressursport so viel zu verdanken haben, er war wunderschön, hatte eine enorme Präsenz und er fesselte Millionen mit seinen Auftritten. Ich bin froh, ihn in echt erlebt zu haben.“

Dorothee Schneider meldete sich ebenfalls zu Wort: „Totilas, was für ein besonderes Pferd! Er hat für mich in vielerlei Hinsicht nachhaltig unseren Sport geprägt und ist eines der Pferde, das mir mehrfach Gänsehautmomente „beschert“ hat. Bei aller Traurigkeit über seinen Tot, freue ich mich, dass mein früheres Kaderpferd Forward Looking in freudiger Erwartung eines kleinen Toti ist.“

Katrina Wüst, die bei den nächsten Olympischen Spielen als Chef-Dressurrichterin im Einsatz sein wird und 2015 bei Totilas letztem Auftritt in Aachen zum Richterkollegium zählte , sagte St.GEORG online: „Totilas war ein Türöffner für den Bekanntheitsgrad des Dressursports. An guten Tagen konnte dieser wunderbare Hengst uns begeistern – unter beiden Reitern: Edward Gal und Matthias Rath. Seine Qualität und seinen guten Charakter konnte er vielen Nachkommen vererben.“

Auch Dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghoff, Zuchtleiter des Oldenburger Pferdezuchtverbandes, fand ebenfalls Worte zum Tod des Hengstes: „Totilas war besonders hinsichtlich der Verbesserung der Rittigkeit, Leistungsbereitschaft und Einstellung sehr wertvoll für die Zucht. In den letzten Jahren ist er zielgerichteter mit für ihn geeigneten Stuten angepaart worden und somit gelingt es hoffentlich seinen so wertvollen Einfluss zu festigen und weiter auszubauen.“

„Eine traurige Nachricht. Totilas war ein ganz besonderes Pferd“, erklärte Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu gegenüber St.GEORG online. Co-Bundestrainer Jonny Hilberath meldete sich ebenfalls zu Wort: „Es gab kaum ein Pferd, dass bei uns Menschen für soviel Emotionen gesorgt hat wie Totilas – auch bei Nichtreitern ! Er hat unseren Sport in die Medien gebracht , berührt – und dadurch den Dressursport der Allgemeinheit nahe gebracht! Wir verdanken ihm unvergessliche Momente.“

Dr. Dietrich Plewa, Fünf-Sterne-Dressurrichter: “Mit Totilas, den ich von Beginn seiner Laufbahn beobachten konnte, verbinde ich zunächst mal den Begriff eines Jahrhunderttalents, speziell für die versammelnden Lektionen Piaffe, Passage, Pirouetten. Andererseits ist mein Eindruck von ihm immer ein bisschen zwiespältig gewesen, weil bei allem Ausdruck und aller Leidenschaft, die das Pferd mitgebracht hat, und einer geradezu grenzenlosen Leistungsbereitschaft, hatte er in seinen Vorstellungen immer auch ein bisschen etwas Zirzensisches. Was den Dressursport anbelangt, hat er sicherlich zur Popularität beigetragen. Auch da ist das Gefühl leider etwas zwiegespalten, weil mit dem kolportierten Preis die Vorstellung genährt wurde, dass es sich bei der Dressurreiterei um etwas ganz Absonderliches handelt, das sich in irgendwelchen elitären Kreisen abspielt.”

Dr. Ulf Möller, Helgstrand Dressage Deutschland, ließ St.GEORG online wissen: „Kein anderes Pferd hat die Dressurwelt so bewegt und für Emotionen gesorgt! Er war immer besser, als alles was über ihn und alle, die über ihn geschrieben haben!“

“Totilas: ein tolles extrem leistungsbereites Pferd, das schon sehr jung, Großartiges geleistet hat. Ich denke dass dies auch der Grund für sein frühes Karriereende war. Auf jeden Fall war er ein Erscheinung im Viereck. RIP”, ließ Elisabeth Max-Theurer, Dressur-Olympiasiegerin von 1980 und internationale Richterin, verlauten.



Dressurreiterin Helen Langehanenberg, durfte den Hengst im Viereck, aber auch „ganz privat“ erleben: „Wenn ich an Totilas denke fällt mir immer ein, wie groß er im Viereck wirkte durch seine Aura und Bergauftendenz und wie er die Zuschauer verzauberte. Hat man ihn dann im Stallbereich hinter den Kulissen gesehen, war er der eher unaufgeregte, freundliche und entspannte Typ, der die Aufmerksamkeit gelassen zu genießen schien. Ich kann das natürlich nur von außen betrachtet sagen, aber das ist immer das erste, was mir zu ihm einfällt.“

Reitmeister und Olympiasieger Klaus Balkenhol sagte zu St.GEORG online: „Ein großes Pferd, das ein Denkmal verdient hat.“ Auch Anabel Balkenhol war fasziniert von dem KWPN-Hengst: „Totilas war ein sehr charismatisches Pferd, was denke ich jeden auf seine Art wahnsinnig fasziniert hat. Ich war sehr traurig, als ich gehört habe, dass er nicht mehr lebt.“