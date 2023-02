Geschäftsführer des Vereins Hannoveraner Privathengsthalter Burchard Schröder erhält Gustav-Rau-Medaille in Bronze

Burchard Schröder ist als Geschäftfsführer und Berater im Verein Hannoveraner Privathengsthalter bereits sehr mehr als 25 Jahren tätig. Für seine Verdienste um die Pferdezucht in Niedersachsen wurde er nun von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) mit der Gustav-Rau-Medaille ausgezeichnet.

Schon seit dem Jahr 1983 kümmert sich Burchard Schröder aus Deinste beruflich um die Weiterentwicklung der Pferdezucht in Niedersachsen. Dafür ist er seither in verschiedenen tierzüchterischen Positionen sowie in Gremien mehrerer Zuchtverbände tätig gewesen. Genauer war er zunächst als Assistent der Zuchtleitung beim Hannoveraner Verband und Ponyverband beschäftigt. 1986 ging es für Burchard dann weiter zur Landwirtschaftskammer Hannover. Dort beriet er Pferde- und Rinderzüchter. Gleichzeitig betreute er als Geschäftsführer und Zuchtberater von 1990 bis 2015 die Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover im Bezirksverband Stade. Zusätzlich war er hier ab 1993 auch für die hannoverschen Warmblutzüchter zuständig, u. a. mit der Fachaufsicht für die dortigen Hengst- und Zuchtstutenprüfungen. Nicht nur Ponys, Kleinpferde und „deutsche“ Warmblüter lagen in Schröders Aufgabengebiet. Ab 1993 war er als Teil der Körkommission und zeitweise auch als Zuchtleiter für den Verband der Züchter und Freunde des arabischen Pferdes (VZAP) im Dienst.

Im Namen der FN überreichte ihm Joachim Völksen, selbst Mitglied des FN-Vorstands Zucht, nun die Gustav-Rau-Medaille. Den Rahmen dafür bot – natürlich – die Hannoveraner Privathengstschau in Verden. Völksen dankte Burchard in seiner Laudatio für sein Engagement und die Vermittlung seines breitgefächerten Wissens über Pferde und -zucht. Burchard Schröder sei für seine besonnene, hilfsbereite, freundliche und lösungsorientierte Art geschätzt worden und deshalb auch sehr beliebt gewesen.