Jetzt aber! Philipp Weishaupt hat geheiratet

2016 war Philipp Weishaupt schon einmal verlobt gewesen. Aber die wahrhaft Richtige hat er erst jetzt gefunden. Und am vergangenen Wochenende auch geheiratet.

Auf dem Gut Ising am Chiemsee haben Springreiter Philipp Weishaupt und Dressurreiterin Domenika Issing ihre Hochzeit mit Freunden und Kollegen gefeiert. Beide stammen ursprünglich aus Bayern. Dementsprechend starteten sie die Feierlichkeiten mit einem Get-together in Dirndl und Lederhosen, ehe tags darauf die eigentlichen Hochzeitsfeierlichkeiten stattfanden. Danach wartete am nächsten Morgen ein ausgedehntes Weißwurstfrühstück auf die Hochzeitsgesellschaft.

Wir gratulieren von Herzen und wünschen dem Paar alles Gute!

www.ludger-beerbaum.de