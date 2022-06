Maurice Tebbel weg bei Jan Tops und wieder zuhause

Rund ein halbes Jahr ist es her, dass Olympiareiter Maurice Tebbel in die Niederlande zu Jan Tops gegangen ist. Nun ist er wieder zuhause.

In den letzten Monaten war Maurice Tebbel mit den Pferden von Athina Onassis und Jan Tops bei der Global Champions Tour im Einsatz, konnte dabei aber nicht an alte Erfolge anknüpfen. Nun ist er wieder zuhause, wie Familie Tebbel auf ihrer Facebook-Seite vermeldet.

Die „Youngster auf den großen Sport vorbereiten“ und den „Handel weiter ausbauen“ sei das, was in der nächsten Zeit nun ansteht. Im Gespräch mit St.GEORG sagte Maurice Tebbel, dass sie derzeit eine neue Anlage vor den Toren ihrer Heimatstadt planen. Bislang lebten die Tebbels samt Pferden mitten in Emsbüren. Doch dort wird es zu eng.

Maurice Tebbel hat aktuell keine Pferde im passenden Alter und Ausbildungsstand, mit denen er unmittelbar an die Erfolge mit einem Don Diarado oder einem Chacco’s Son anknüpfen könnte. Allerdings hat er eine große Nachwuchshoffnung: den gekörten achtjährigen Chacco’s Light, einen Sohn seines Erfolgspferdes Chacco’s Son aus einer Mutter, die vom ebenfalls mit Familie Tebbel hoch erfolgreichen Light On abstammt. Mit dem OS-Hengst war Tebbel unter anderem bei der Youngster-Tour in Hamburg am Start und belegte dort Rang vier.

Im Stall Tops ist demnach nun nur noch ein deutscher Reiter, nämlich der dreifache Derby-Sieger Nisse Lüneburg. Er war kurz nach Maurice Tebbel nach Valkenswaard zu Familie Tops gezogen.