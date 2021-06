Nach Sturz in Baborowko: Kein Olympiastart für Ingrid Klimke

Die Olympischen Spiele in Tokio werden ohne Ingrid Klimke stattfinden müssen. Die Verletzung, die die Doppel-Europameisterin sich bei ihrem Sturz in Baborowko zugezogen hat, war schwerwiegender als zunächst angenommen.

Was zunächst als Prellung des Brustbeins und „verletzte Rippe“ diagnostiziert worden war, nachdem Ingrid Klimke am Sonntagmorgen in Baborowko gestürzt war, hat sich bei nochmaliger Untersuchung daheim in Münster als „schwere Verletzung des Brustkorbs“ herausgestellt. Das berichtet Klimke auf ihrer Instagram-Seite. Die Operation sei gut verlaufen. Nun brauche sie Ruhe und Zeit für die Heilung.

Der Stute Cascamara, mit der das Unglück passierte, geht es übrigens gut. Sie hat sich keine Verletzungen zugezogen.

„Ich bin sehr traurig, dass mein größter Traum an meinen sechsten Olympischen Spielen teilzunehmen, geplatzt ist!“, so die Reitmeisterin weiter. Aber sie schaut auch schon wieder nach vorne: „Die Titelverteidigung im September ist unser nächstes großes Ziel!“

Die Europameisterschaften in Avenches, Schweiz, finden vom 23. bis 26. September statt.