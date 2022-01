Neuer Handlungsleitfaden zum Wolfsmanagement

Heiß diskutiert wird die Existenz der Wölfe in Deutschland schon seit längerem. Nun haben die Verbände des Aktionsbündnisses Forum Natur (AFN) als Antwort darauf eine neue Auflage des Nachschlagewerks „Wildtiermanagement Wolf“ veröffentlicht.

Der Wolf ist hierzulande keine Seltenheit mehr und ebensowenig sind es Risse von Pferden und Ponys durch Wölfe. Zuletzt verschärfte sich der Interessenkonflikt zwischen Tierhaltern und Tierschützern durch sich häufende Risse an Pferden und Ponys. Der Frage, wie und ob eine weitgehend friedliche Koexistenz möglich wäre, gingen zehn Spitzenverbände nach. Auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ist ein Mitglied dieses Aktionsbündnisses als Interessenvertreter aller Pferdehalter. Denn schließlich sieht die artgerechte Pferdehaltung einen Zugang zu Koppel und Freiflächen vor. Mit steigender Angst vor Wolfsrissen entschieden sich gerade zuletzt Pferdebesitzer, auf einen Weidegang oder auch Ausritte zu verzichten. Der dritte Handlungsleitfaden zum Wolfsmanagement zielt daher darauf ab, einerseits den Schutz von Weidetieren zu erhöhen und andererseits den Wolfsbestand zu sichern.

Diese Umstände verlangen nach klaren, möglichst rechtssicheren Regelungen, wenn es um den Bestand von Wölfen, ihre Verbreitung sowie eine mögliche Abschussquote geht. Bislang wurde die Möglichkeit einer aktiven Entnahme wenig behandelt. In diesem aktuellen Handlungsleitfaden wagten sich jedoch Wildbiologen an die Berechnung einer solchen „Abschussquote“. Um diese zu bestimmen, nutzten die Experten offizielle Wolfszahlen und Gutachten des Bundesamtes für Naturschutz.

Konkrete Vorschläge für Schutz der Weidetiere

FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach begründet das Mitwirken der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und die Wichtigkeit eines solchen Leitfadens so: „Aktives Wolfsmanagement bedeutet Herdenschutz und Bestandsregulierung der Wölfe aus einem Guss. Dass beim Thema Wolf Handlungsbedarf besteht, ist längst in der Politik angekommen. Jetzt können wir den Entscheidungsträgern in den zuständigen Behörden unseren Leitfaden und ein Berechnungsmodell an die Hand geben. Damit unterbreiten wir ihnen konkrete Vorschläge, was zu tun ist, um unsere Pferde und andere Weidetiere zu schützen.“

Der Handlungsleitfaden bietet als gebündeltes Werk neben den Berechnungen der Abschussquote und Einschätzungen außerdem wissenschaftliche Informationen zu dem Wolf, seinen Verhaltensweisen, Jagdverhalten und Beuteschema. Ganz verschwinden werden die Raubtiere in Deutschland nicht, weshalb neben Entnahmemöglichkeiten auch Präventivmaßnahmen wie die Errichtung von Wolfsschutzzäunen behandelt werden. Aber auch auf Entschädigungszahlungen im Falle von Wolfsrissen geht der Leitfaden ein. Es bleibe abzuwarten, heißt es im Vorwort des Handlungsleitfadens, ob die aktuelle Bundesregierung in ihrer Legislaturperiode die Wolfspolitik anpassen wird.

Hier kann der Leitfaden kostenfrei heruntergeladen werden.