Neues Grand Prix-Pferd für Lisa Müller

Lisa Müller hat einen weiteren Star zum Losreiten in den Stall bekommen. Diesmal wurde sie in Deutschland fündig, genauer gesagt bei Marcus Hermes.

Denn hier stand der zwölfjährige Hannoveraner Quantum Vis MW zuletzt. Wie Eurodressage berichtet, hat dessen Züchterin Maja Wieczorek den Quaterback-Sohn nun an Lisa Müller verkauft. Eigentlich hatte sie ihn zu Marcus Hermes ins Münsterland gestellt, damit sie nicht immer bis zu Dorothee Schneider nach Framersheim fahren muss, wenn sie ihren Star sehen will. Nun zieht er also nach Bayern um.

Quantum Vis hatte seine Grundausbildung bis zur Klasse M in den Niederlanden bei Diederik van Silfhout bekommen. Den Sprung in die schwere Klasse machte er unter Matthias Bouten, der mit ihm unter anderem Dritter im Nürnberger Burg-Pokal Finale 2017 war. Als Matthias Bouten in den Stall der Familie Meggle wechselte, ging „Quanti“ zu Dorothee Schneider, die ihn weiter bis Grand Prix förderte und 2019 Vierte im Louisdor-Preis Finale mit wurde.

Bei Lisa Müller ist er nun Grand Prix-Pferd Nummer vier im Stall. Gelernt hat sie von dem inzwischen 18-jährigen Dave, der von Nicole Casper in den Sport gebracht worden war. Ihr aktuelles Toppferd ist der Wallach Stand by me, mit dem sie 2019 den Sprung in den Perspektivkader schaffte, nachdem sie unter anderem in Stuttgart den Grand Prix der Masters Tour hatten für sich entscheiden können. Allerdings waren die beiden seitdem auf keinem Turnier mehr am Start. Nummer drei im Lot ist der Hannoveraner Hengst D’avie, der auch der Star der geplanten Hengststation auf Gut Wettlkam werden soll. Quantum Vis macht das Quartett voll. Er begann seine sportliche Karriere ebenfalls als Hengst, wurde aber nie gekört und 2019 dann gelegt.