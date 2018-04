Neues Springtalent für Roger-Yves Bost

Erst seit wenigen Wochen hat Roger-Yves Bost den Hengst Dayton Sitte im Stall stehen. Die beiden haben anscheinend so schnell zusammengefunden, dass sie nun bereits erste gemeinsame Erfolge verbuchen können.

Nachdem „Bosty“, wie der Franzose auch gerne genannt wird, erst vor Kurzem seine Spitzenstute Sydney Une Prince an die US-Amazone Katie Dinan abgegeben hatte, kann er jetzt einen vielversprechenden Neuzugang unter dem Sattel verzeichnen. Der gekörte Hengst Dayton Sitte war bisher unter Cassio Rivetti (BRA) unterwegs. Die beiden konnten schon einige internationale Platzierungen sammeln, zuletzt waren sie Zweite bei einem 1,45 m-Springen in Lier (BEL).

Am Osterwochenende ging Roger-Yves Bost mit Dayton Sitte in Barbizon (FRA) an den Start. Die Bilanz lässt sich sehen: Bei zwei Starts konnten die beiden anschließend auch zweimal in die Siegerehrung einreiten. Im Grand Prix landete das Paar mit einem Springfehler im Stechen am Ende auf Platz fünf.

Nächster Start in Paris

Bost sagte hinterher im Interview: „Es war unser erster gemeinsamer Grand Prix und das Ergebnis ist sehr ermutigend. Ich hatte Dayton bereits mehrmals beim Turnier in Vilamoura unter Cassio Rivetti springen sehen.“ Rivetti habe dann vorgeschlagen, dass er den Hengst einmal ausprobieren solle.

Der Franzose fand auch lobende Worte für seinen Vorgänger: „Ich merkte sofort, dass er bisher gut geritten wurde, weil er sehr selbstsicher im Parcours ist. Dayton ist ein sehr mutiges Pferd mit dem nötigen Respekt.“ Mitte April soll der Hengst auch zum Weltcupfinale in Paris mit anreisen, wo Bost ihn in den Rahmenprüfungen an den Start bringen möchte.

Erfolgreiche Vorfahren

Der neunjährige Belgier stammt ab von Ogano Sitte, welcher wiederum ein direkter Sohn des legendären Springpferdevererbers Darco ist. In seiner Sportkarriere gewann der Hengst selbst Große Preise mit Dominique Hendrix, inzwischen sind seine Nachkommen erfolgreich im Parcours unterwegs. Neben dem Wallach Gaudi, der von Marcus Ehning in den Sport gebracht wurde und jetzt von der Spanierin Paola Amilibia vorgestellt wird, zählen zum Beispiel auch Aganix Du Seigneur von Jos Lansink (BEL) und Viego les Hauts von Viktoria Gulliksen (NOR) zu den bekanntesten Nachfahren des Hengstes. Seit 2017 ist Ogano Sitte auf der Hengstation Böckmann in Lastrup aufgestellt.

Auch auf der Mutterseite kann Dayton Sitte beste Spring-Gene vorweisen: Die Stute Ustina Sitte ist mit Familie Philippaerts (BEL) ebenfalls erfolgreich in internationalen Springen unterwegs. Sie ist eine Tochter des unvergessenen Schimmelhengstes Clinton, der unter Dirk Demeersman unter anderen Vierter in der Einzelwertung der Olympischen Spiele 2004 in Athen wurde. Im letzten Oktober musste der Hengst im Alter von 24 Jahren leider eingeschläfert werden.