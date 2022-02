Reitmeister Heinz Lammers im Alter von 92 Jahren verstorben

Der Reitmeister, Ausbilder und ehemalige Landestrainer Dressur, Heinz Lammers aus Westfalen, ist am 8. Februar mit 92 Jahren verstorben.

Geboren im Jahr 1929 in Greven, wuchs Heinz Lammers mit der Liebe zu den Pferden auf. Nach dem Schulabschluss begann seine Ausbildung auf dem Gestüt Vornholz in Nordrhein-Westfalen. Dressurreiter Willi Schultheis prägte zu dieser Zeit den jungen Lammers und legte die Grundsteine für seinen weiteren Lebensweg. Doch auch andere bekannte Namen der Reiterwelt gehörten zu seinen Ausbildern, darunter auch General Niemack, Major Paul Stecken und Oberst Winkel.

Heinz Lammers war im Sport ausschließlich auf eigens ausgebildeten Pferden unterwegs, zunächst vielseitig in allen Disziplinen. Später ausschließlich in dem hohen Dressursport, wo er mehr als 120 Siege in der Klasse S bis zum Grand Prix feierte. Doch auch als Ausbilder und Trainer gab der Westfale seine Erfahrungen weiter. Erst angestellt als Reitlehrer in den Vereinen Saerbeck und Greven, traf er im Jahr 1967 die Entscheidung in die Selbstständigkeit zu gehen.

In seinem Turnier- und Ausbildungsstall in Olfen trainierte er unter anderem die Olympiateilnehmerinnen Eva Maria Pracht, Pia Laus und Edith Master. Ebenfalls übernahm er die Rolle des Ausbilders von Pferdewirten, unter seiner Leitung absolvierten diese Ausbildung Lammers‘ Söhne Heinz-Holger und Hartmut Lammers, aber auch Marion Wiebusch und Alina Röhricht. Der Einsatz von Heinz Lammers für den Pferdesportverband Westfalen war genauso vielseitig wie seine Reiterei. 25 Jahre lang fungierte er als Landestrainer und verhalf seinen Schülern zu rund einhundert Medaillen bei Westfälischen Meisterschaften, Deutschen Meisterschaften und internationalen Championaten.

So würdigte die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ihn 1989 mit dem Titel „Reitmeister“. Und der Pferdesportverband Westfalen verlieh Lammers im Jahr 2002 die Goldene Verdienstplakette. Doch damit nicht genug, auch für sein Engagement in der Ausbildung der Berufsreiter bekam Lammers 2013 die Stensbeck-Plakette in Gold.

