Talentpool: Förderpatenschaft für Nachwuchsreiter Mathies Rüder

Im Rahmen des Talentpools der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport übernimmt Richard Theurer für zwei Jahre die Patenschaft für Spring- und Vielseitigkeitsreiter Mathies Rüder. Theurer ist ein Freund der Familie Rüder.

„Richard Theurer hat Spaß daran mich zu unterstützen und mitzuerleben, was ich erreiche. Das freut mich sehr“, erklärt Mathies Rüder von der Ostseeinsel Fehmarn. Der 16-Jährige ist der Sohn des Vielseitigkeitsreiters Kai Rüder und somit schon von Kindesbeinen an mit dem Pferdevirus infiziert. Richard Theurer lernte die Familie Rüder auf Turnieren in der Umgebung kennen. Dort ist Mathies Rüder nicht nur im Busch, sondern auch im Springsattel sehr erfolgreich unterwegs.

Neben der finanziellen Förderung für Mathies Rüder bietet die Förderpatenschaft mit Richard Theurer aber noch weitere Vorteile. So kann der Nachwuchsreiter von Theurers betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und der Vernetzung in dem internationalen Turniersport profitieren – vor allem, wenn es um die Beschaffung von Startplätzen geht.

Erfolge, auf denen man aufbauen kann

Die Benennung der Förderpatenschaft kommt nicht von ungefähr. Bereits 2019 feierte Mathies Rüder bereits zwei tolle Erfolge. Im Busch holte er den Sieg bei den Landesmeisterschaften in Bad Segeberg. Und bei den Deutschen Jugendmeisterschaften wurde er nach seinen Ritten mit dem Titel des Deutschen Jugendmeisters in der Altersklasse Children belohnt – im Springreiten. Im vergangenen Jahr gewann Mathies Rüder außerdem das Bundesnachwuchschampionat der Springreiter in Warendorf. Im Sattel des Holsteiner Hengstes For Freedom ritt er in der U18-Wertung Springreiten bei der DJM auf den vierten Platz. Die harmonische Partnerschaft zu For Freedom hat sich Mathies dabei mit Geduld erarbeitet: „Wir haben zuvor viel Arbeit in die Ausbildung von For Freedom EKT gesteckt und das hat sich sehr gelohnt“, so der 16-Jährige, dessen bestes Busch-Pferd derzeit der zwölfjährige The Magician ist.

Neben vielen immateriellen Vorteilen der künftigen Förderpatenschaft werden Mathies Rüder auch welche zum „Anfassen“ zuteil: nämlich Pferde. Richard Theurer wird Mathies Rüder mehrere Pferde zur Verfügung stellen, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit diesen Voraussetzungen blickt Mathies Rüder nun hoffnungs- und erwartungsvoll auf das Jahr: „Meine Ziele für diese Saison sind die Deutschen Jugendmeisterschaften und vielleicht auch ein Start bei der Europameisterschaften in beiden Disziplinen, also im Springen und in der Vielseitigkeit.“ Richard Theurer wird bei der sportlichen Entwicklung von Mathies Rüder an dessen Seite stehen.

Über Richard Theurer

Richard Theurer ist Geschäftsführer des Unternehmens „Theurer Trucks“ in Leezen. Das renommierte Unternehmen bietet neben dem Handel und der Vermietung von Pferdetransportern neuerdings auch ein Carsharing für Pferdetransporter an. Der Unternehmer hat das Talent des jungen Spring- und Vielseitigkeitsreiters erkannt und möchte Mathies in seiner sportlichen Karriere fördern.

