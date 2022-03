Auftakt in Doha mit Siegen für Van der Vleuten und Zanotelli

Maikel van der Vleuten und Marlon Modolo Zanotelli dominierten Tag eins beim Global Champions Tour-Turnier in Doha. Aber auch für die deutschen Springreiter lief es gut.

Im Eröffnungsspringen über 1,45 Meter in zwei Phasen hatte Maikel van der Vleuten auf der zwölfjährigen belgischen Stute Kamara van’t Heike die Nase vorn. In 23,07 Sekunden hängten die beiden den Franzosen Olivier Robert auf Vangog du Mas Garnier v. Cornet Obolensky ab (23,30). Dritter wurde Englands Altmeister John Whitaker im Sattel des Toulon-Sohnes Sharid (23,73).

Bester Deutscher war Gerrit Nieberg im Sattel von Blues d’Aveline v. Baloussini auf Rang fünf (0/24,28). Platziert waren alle Reiter, die fehlerfrei in Teil zwei des Parcours waren. Marcus Ehning auf Piram du Roset, Philipp Schulze Topphoff mit Clemens de la Lande und Hans-Dieter Dreher auf Elysium hatten die zweite Phase zwar erreicht, hatten hier aber einen Abwurf. Bei Jens Baackmann und Aventador war schon im ersten Teil des Parcours eine Stange gefallen. Fünf Strafpunkte waren es hier für Christian Kukuk und Nice van’t Zorgvliet, sechs für Christian Ahlmann und Sold Gold Z.

Wieder Zanotelli

Marlon Modolo Zanotelli und seine Diamant de Semilly-Tochter Like a Diamond van het Schaeck knüpften genau da an, wo sie letzte Woche aufgehört haben: an der Spitze der Ehrenrunde. Die beiden gewannen die erste Wertungsprüfung der Global Champions League-Etappe, ein 1,55 Meter-Springen gegen die Uhr, nach einer 65,70 Sekunden-Runde.

Zweiter wurde Simon Delestre (FRA) auf dem erst neunjährigen Dexter Fontenis Z, der ebenfalls schon letztes Wochenende siegreich gewesen war. Heute brauchte der Diarado-Voltaire-Sohn 65,91 Sekunden.

Rang drei holten Olivier und seine inzwischen 16-jährige, reich dekorierte Landzauber-Tochter Legend of Love in 66,43 Sekunden nach Belgien.

Bestes deutsches Paar waren Ludger Beerbaum und die zehnjährige OS-Stute Mila v. Monte Bellini. In fehlerfreien 72,90 Sekunden sprangen die beiden auf den fünften Platz. Ebenfalls null und im Geld waren Jens Baackmann und die zwölfjährige Holsteiner Canstakko-Tochter Caprice, Rang neun.

Null, aber nicht mehr platziert waren Christian Ahlmann und Dominator Z. Jeweils einen Abwurf hatten Marcus Ehning auf Stargold, Hans-Dieter Dreher mit Vestmalle des Cotis, Gerrit Nieberg auf Ben, Christian Kukuk mit Mumbai und Philipp Schulze Topphoff auf Concordess.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.