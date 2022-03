Vollbruder von Vitalis, My Vitality, zu Cathrine Rasmussen

Erst war sie Mitbesitzerin des Hengstes, nun hat sie ihn ganz erworben: die norwegische Grand Prix-Reiterin Cathrine Rasmussen nennt den Vitalis-Vollbruder My Vitality nun ihr Eigen.

Der Hengst befand sich bis dato im Stall Helgstrand, wo er vom Spanier Eric Martinez gefördert wurde. Fast jede Note ein glattes „sehr gut“ und besser, das gelang dem Paar letztes Jahr bei der dänischen Version des Bundeschampionats in seiner Altersklasse. Der dunkle Fuchshengst ist jetzt fünfjährig, und stammt wie eben Top-Vererber Vitalis v. Vivaldi. Mutter Tolivia v. D-Day stellte in diesem Jahr auf der KWPN-Körung mit One-Two-Three einen weiteren Prämienhengst.

Auch My Vitality hat sich bereits einen Namen in der Zucht gemacht. Zum Prämienhengst ausgerufen, gewann er später den 35-Tage-Test mit einer Gesamtpunktzahl von 902,5. Andreas Helgstrand betont, der Hengst sei ein Pferd für den ganz großen Sport.

„Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich My Vitality zum ersten Mal sah. Und die Begeisterung ist in den wenigen Jahren, in denen ich ihn mit besitze, nur noch gewachsen. Letztes Jahr habe ich einen Nachkommen von ihm bekommen, und ich bin so glücklich darüber, dass ich dieses Jahr noch 3 weitere erwarte! (…) Ich freue mich sehr darauf, ihn nach Hause zu bringen und mit seiner weiteren Ausbildung zu beginnen“, sagt Cathrine Rasmussen. Die 57-Jährige war auf internationalem Parkett zuletzt 2018 mit der Stute Dream Time auf Grand Prix-Niveau unterwegs. 2010 vertrat sie ihre Nation bei den Weltmeisterschaften in Kentucky mit Orlando.

Für Züchter stehe My Vitality aber weiterhin über Helgstrand Dressage mittels Gefriersperma zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung.