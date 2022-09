WM-Silbermedaillengewinner Hesselhøj Downtown für Rose Oatley

Ein Nachwuchspferd für eine Nachwuchsreiterin. Kristy Oatley hat den WM-Silbermedaillengewinner Hesselhøj Downtown für ihre Tochter Rose erworben.

Als Rose Oatley am vergangenen Wochenende in Verden Deutsche Meisterin mit ihrem Pony Daddy Moon wurde, holte ihr Zukunftspferd die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft der sechsjährigen Dressurpferde in Ermelo. Die 15-Jährige, die dieses Jahr außerdem Mannschaftseuropameisterschaften der Junioren wurde, übernimmt den Dänischen Warmbluthengst Hesselhøj Downtown v. Donkey Boy.

Roses Mutter, die australische Olympiareiterin Kristy Oatley, berichtete gegenüber St.GEORG: „Wir waren eigentlich gar nicht auf der Suche nach einem Pferd. Aber jemand erwähnte Downtown im Gespräch und da dachten wir, wir schauen ihn uns mal an.“ Gesagt, getan. Bei Helgstrand Dressage wurde ihnen Downtown dann präsentiert. „Wenn ich ein Pferd sehe, weiß ich in der Regel, ob es ein Pferd für mich oder für Rose ist. Hier war klar, dass Rose ihn ausprobieren soll.“ Das hat funktioniert, wie Kristy Oatley weiter erzählt: „Das passte wie die Faust aufs Auge. Die Chemie zwischen den beiden stimmte sofort und Downtown ging traumhaft.“

Dennoch haben sie den Hengst nicht sofort mitgenommen. „Wir wollten, dass Jeanna (Hogberg, Downtowns Reiterin, Anm. d. Red.) noch den Abschluss bei der WM hat. Und nach der WM sollte er auch erst einmal wieder nach Hause, um runter zu kommen und nicht sofort wieder in eine fremde Umgebung zu müssen. Ich denke, nächste Woche wird er zu uns kommen.“

Dann wird für ihn und Rose erst einmal eine Phase des Kennenlernens beginnen. Zu reiten hat Rose auch so genug. Neben Erfolgspony Daddy Moon, mit dem sie ja Weltrekordbewertungen bei ihrer letzten gemeinsamen EM bekommen hat, hat sie ja auch noch Rock Revolution und Veneno, ihre beiden Turnierpferde für die Junioren-Tour sowie die Bundeschampionesse von 2020, Sommernacht. Sie ist nun siebenjährig und wie Kristy Oatley berichtet, soll sie demnächst auch mit Rose aufs Turnier gehen.