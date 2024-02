Andalucía Sunshine Tour: Daniel Deusser siegreich in der Medium Tour, Philipp Weishaupts Coby Zweiter im Großen Preis

Wie viele andere Reiter sind Daniel Deusser und Philipp Weishaupt aktuell bei der Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera im Süden Spaniens. Während Deusser und Kiana van het Herdershof in der Mittleren Tour brillierten, sicherten sich Philipp Weishaupt und Coby Platz zwei im Großen Preis der großen Tour.

Zwei Phasen mit 1,50 Meter hohen Hindernissen galt es in der Medium (Sunshine) Tour in Vejer de la Frontera zu überwinden. Eine Aufgabe, die viele der Starterpaare souverän lösten. 20 von insgesamt 54 Kombinationen zogen fehlerfrei in die zweite Phase des Springens ein. Und auch hier behielten 14 Paare ihre weiße Weste. Das Ergebnis auf der Uhr wurde damit zum entscheidenden Faktor.

Am schnellsten ins Ziel kamen Daniel Deusser (GER) und Kiana van het Herdershof. Die 14-jährige belgische Stute v. Toulon und ihr Reiter brauchten 27,46 Sekunden. Bestzeit. Seit der zweiten Februarwoche ist Daniel Deusser bei der Andalucía Sunshine Tour. Für seine braune Stute ist es das erste Turnier seit Ende September in Lier.

Etwas langsamer, aber immer noch schnell, waren Edouard Schmitz und der neunjährige KWPN-Wallach Karel Doorman. Mit der Zeit von 27,69 Sekunden trennten sie gut zwei Zehntel vom Sieg. Der 24-jährige Schweizer, aktuell auf Rang sieben der U25 Weltrangliste, reitet Karel Doorman seit 2022. Schmitz hat den Wallach durch einige Youngster-Prüfungen begleitet. Im November des letzten Jahres folgte der erste Start auf Vier-Sterne-Niveau.

Platz drei sicherte sich Gilles Thomas (BEL) mit der zwölfjährigen Toulouse-Tochter Toulini Olympic. Auch sie blieben fehlerfrei in 28,84 Sekunden. Knapp das Treppchen verfehlt haben Kendra Claricia Brinkop und Nector vd Bisschop (0/28,98).

Philipp Weishaupt und Coby Zweite im Großen Preis der Sunshine Tour

Der Große Preis der großen Tour erwies sich als deutlich selektiver. Insgesamt 50 Paare gingen an den Start, lediglich fünf davon meisterten den Weg ins Stechen. Eines davon: Philipp Weishaupt aus dem Team der Ludger Beerbaum Stables und der 14-jährige Coby. Zuletzt war der Hannoveraner Wallach v. Contagio-Escudo bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova erfolgreich und gewann unter Weishaupt den Großen Preis. In Vejer de la Frontera gehörten sie nun wieder zu den Top-Paaren. Mit null Fehlern in 36,48 Sekunden reichte es dennoch „nur“ für Platz zwei.

Geschlagen geben mussten sich Coby und Philipp Weishaupt der Konkurrenz aus Frankreich. In 36,29 Sekunden blieben Penelope Leprevost und ihr Tornesch-Sohn Texas unschlagbar.

Den dritten Platz sicherte sich auch hier wieder Gilles Thomas aus Belgien. Für den Großen Preis sattelte er den zehnjährigen Selle francais Hengst Ermitage Kalone v. Catoki-Kannan. Null Fehler in 37,60 Sekunden lautete ihr Ergebnis.

Außerdem qualifizierten sich Mel Thijssen (NED) mit Imodo v. Quasimodo Z und Adam Grzegorzewski (POL) mit Issem v. Quality Time TN für das Stechen. Die Niederländerin platzierte sich an vierter Stelle (0/39,99), Adam Grzegorzewski beendete das Stechen nicht.

Alle Ergebnisse aus Vejer de la Frontera finden Sie hier.

