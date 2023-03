André Thieme und Chakaria gewinnen Weltcup-Springen in Ocala

André Thiemes Superstute hat es mal wieder geschafft. Mit deutlichem Vorsprung sicherte Europameisterin Chakaria ihrem Reiter den Sieg im Weltcup-Springen von Ocala.

Mit 222.600 Euro war das Weltcup-Springen von Ocala dotiert. Da machte sich mancher Reiter aus Wellington direkt auf den Weg in die Nachbarschaft, wie zum Beispiel McLain Ward, der dieses Wochenende auf zwei Hochzeiten tanzte. Auch Kent Farrington, der gestern beim Winter Equestrian Festival noch den Großen Preis gewonnen hatte, nutzte die günstige Zeiteinteilung der beiden Turniere. Doch weder diese beiden noch die diversen weiteren hoch erfolgreichen Championats- und Fünf-Sterne-Reiter in der Prüfung hatten eine Chance gegen André Thiemes Chakaria.

Von den 38 Startern des Weltcup-Springens konnten sich elf für das Stechen empfehlen, wo fünf strafpunktfrei ins Ziel kamen. Doch Springfehler hin oder her, an die Zeit von André Thiemes nun 13-jähriger DSP-Stute v. Chap kam keiner heran. Bei 38,28 Sekunden stoppte die Uhr und die Stangen lagen noch alle in den Auflagen. Damit waren Thieme der Sieg und damit verbunden das Preisgeld in Höhe von 73.458 Euro sicher.

Während Thiemes Sieg nicht wirklich überraschend war, war es der zweite Platz der 25-jährigen Maria Gabriela Brugal Gasso aus der Dominikanischen Republik schon sehr viel eher. Im Sattel ihres besten Pferdes, des Je T’aime Flamenco-Sohnes J’Adore Flamenco, mit dem sie auch schon auf südamerikanischen Championaten im Einsatz war, ritt sie in 40,14 Sekunden aufs Treppchen.

Rang drei holten der neuerdings für Brasilien startende Santiago Lambre – früher ritt er unter mexikanischer Flagge – und sein 16-jähriger OS-Hengst Chacco Blue II in 40,86 Sekunden.

André Thieme war der einzige deutsche Starter in Ocala. Der Erfolg im Großen Preis war nicht sein einziger. Im gestrigen Hauptspringen war er im Sattel des OS-Wallach Conacco Zweiter geworden hinter dem Portugiesen Luis Sabino Goncalves auf Vick du Croisy.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.