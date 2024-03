André Thiemes Doppelschlag in Florida

Maximale Ausbeute für André Thieme in Ocala: Im zweiten großen Veranstaltungsort in Florida gewann er gleich zwei Große Preise an einem Wochenende. Den ganz großen mit Chakaria, den kleineren im Sattel von Paule. Und das zwei Wochen vor einem wichtigen Nationenpreis am selben Ort.

Im mit 200.000 Dollar ausgeschriebenen CSI4* Grand Prix hatten André Thieme und DSP Chakaria als eine von sechs Kombinationen ins Stechen gebaut. Ocala, das im Norden Floridas liegt genißet in diesem März doppelte Aufmerksamkeit. Einmal, weil hier übernächstes Wochenende eine Station der neuen Nationenpreisserie League of Nations stattfindet, bei der auch schon einmal in Richtung Olympia genauer hingeschaut werden wird. Und zweitens, weil die Kurse von Gregory Bodo gebaut werden. Der Franzose wird auch die Olympia-Parcours im Schlosspark von Versailles im August bauen.

Das Duell zwischen André Thieme und Rodrigo Pessoa, die im Stechen direkt hintereinander in den Parcours kamen, fiel zu Gunsten von Thieme aus: Er war noch einmal 37 hundertstel Sekunden schneller als der Olympiasieger aus Brasilien. Rodrigo Pessoa hatte die zehnjährige Stute Dhalida v. Diamant De Semilly gesattelt. „Es ist schwer, alles rauszulassen, wenn man früh dran ist. Ich wusste, als ich rauskam, dass da noch was geht. André [Thieme] und seine Stute sind sehr erfahren. Sie sahen ihre Chance und haben sie genutzt.“

Thieme, Europameister des Jahres 2021, hatte sich in Florida eine denkbar einfache Strategie zurechtgelegt: „Ich wusste, dass ich nicht Zweiter werden wollte“. Dieser Vorsatz plus ein grundschnelles Pferd mit deutlich mehr Erfahrung brachten dann den Vorteil. „Ich hatte Rodrigo gesehen und konnte nicht wirklich sagen, wie schnell er war. Aber ich konnte zumindest die gleichen Wege wie er reiten und mich auf die natürliche Grundgeschwindigkeit meines Pferdes verlassen.“ 41,93 Sekunden bedeuteten den Sieg und 66.000 Dollar Prämie. Jetzt geht der Blick nach vorne, auf die League of Nations-Qualifikation: „Wir sind in einer glücklichen Situation, denn in Abu Dhabi hat Deutschland die erste Etappe gewonnen, so dass wir ein wenig voraus sind. Aber alle Teams geben ihr Bestes und dies ist ein olympisches Jahr, also denke ich, dass alle Reiter sich hier gut präsentieren wollen, also ist können wir uns keine Schwächen erlauben“

Dritter wurde die Kanadierin Tiffany Foster. Mit der zehnjährigen Electrique v. Emerald war sie0,33 Sekunden langsamer als Pessoa. Electrique ging als junges Pferd unter Janne Friederike Meyer-Zimmermann. Über den US-Reiter Kent Farrington gelangte sie dann zu Tiffany Foster, die seit November 2023 Mitbesitzerin der belgischen Fuchsstute ist.

Ergebnisse Grand Prix CSI4* Ocala 2024

Noch ein Großer Preis für Thieme in Florida

In der Qualifikation zum CSI4*-Grand Prix hatte André Thieme am Freitag bereits den zehnjährigen Paule S auf Platz neun geritten. Chakarias Boxennachbar, der im vergangenen Jahr schon Achter beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg war, hatte dann seinen großen Auftritt in einem national ausgeschriebenen Großen Preis. Hier gab es 22.500 Dollar für den Sieger. Und der hieß Paule S. Der Perigueux-Sohn war knapp 1,5 Sekunden schneller als Chanel du Calvaire unter François Lamontagne. Auch Platz drei ging an Thieme, der Chacco Hearts v. Chacco Blue gesattelt hatte.

Ergebnisse SummitMax Grand Prix