Mannschaften für die League of Nations Etappe in Ocala bekannt gegeben

Am 23. März findet in Ocala, Florida, die zweite Etappe der FEI League of Nations, der neu gestalteten Nationenpreisserie der Springreiter, statt. Die FEI hat nun die Besetzung der Teams veröffentlicht.

Ocala wird die zweite von vier Stationen der FEI League of Nations sein. Die erste in Abu Dhabi hatte Deutschland gewonnen. Zwei der Reiter, die dort zum siegreichen Team gehört hatten, treten nun auch in Ocala an: Christian Kukuk und David Will. An ihrer Seite ist André Thieme. Welches Pferd der Europameister von 2021 reiten wird, ist noch nicht offiziell. Aber seine Chakaria hat nach ihrer Pause bereits wieder erste Springen bestritten. Bei Reiter Nummer vier im Team ist das Pferd bereits bekannt: Richard Vogel wird seinen Star United Touch S reiten. Der ist noch in Wellington, während Vogel dieses Wochenende in ’s-Hertogenbosch mit seinem zweiten Toppferd Cepano Baloubet versucht, sich den Extrabonus für den zweiten Rolex Grand Prix-Sieg in Folge zu sichern.

Konkurrenz bekommt Deutschland unter anderem von den Iren, die zum Saisonstart die nach Punkten beste Mannschaft war. Für das Ranking wurden die Punkte der sechs besten Reiter auf der Weltrangliste addiert. Außerdem hatten die Iren schon letztes Wochenende in Wellington den Nationenpreis für sich entschieden. Aus dem Gewinnerteam werden Cian O’Connor und Darragh Kenny auch in Ocala dabei sein. An ihrer Seite reiten Bertram Allen und Daniel Coyle.

Die Schweden waren Dritte in Abu Dhabi und sind zudem als aktuelle Mannschaftsolympiasieger und -weltmeister immer gut für eine vordere Platzierung. In Ocala werden sie vertreten durch die Nummer eins der Weltrangliste, Henrik von Eckermann, einen seiner Vorgänger an dieser Position, Peder Fredricson, sowie Amanda Landeblad und Petronella Andersson. Wem erstere nichts sagt, Amanda Landeblad war mit For Killy z.B. Dritte im King George V. Cup in Hickstead 2023 und vor wenigen Tagen in Göteborg Fünfte in der Weltcup-Qualifikation. Petronella Andersson reitet für die Stephex Stables in Belgien.

Für Brasilien sind Yuri Mansur, Marlon Zanotelli, Rodrigo Pessoa und Cassio Rivetti im Einsatz. Die Schweiz dürfte mit Steve Guerdat, Martin Fuchs, Janika Sprunger und Pius Schwizer ebenfalls zu den Favoriten auf den Sieg zählen.

Großbritannien wird vertreten den Weltranglisten-Zweiten Ben Maher, Harry Charles, Tim Gredley und Jessica Mendoza. Die Niederlande setzen auf ihre stärksten Kräfte: Jur Vrieling, Harrie Smolders, Willem Greve und Maikel van der Vleuten.

Frankreichs Equipechef Henk Nooren hat Olivier Perreau, Olivier Robert, Kevin Staut und Simon Delestre ins Team berufen. Für Frankreich und vor allem für Belgien war es in Abu Dhabi nicht gut gelaufen. Als Zehnte bzw. Elfte waren sie vorletzte und letzte geworden. Besser machen sollen es für Belgien nun Niels Bruynseels, Pieter Devos, Nicola Philippaerts und Gregory Wathelet.

Last but not least sind auch die USA in Ocala dabei. Letztes Wochenende in Wellington waren sie Dritte geworden. Nun sollen Laura Kraut, McLain Ward, Kent Farrington und Aaron Vale die Gastgeber wenn möglich nach ganz vorn bringen.

Auch interessant