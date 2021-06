Breitenburg: Ein Holsteiner Großer Preis für eine Holsteiner Reiterin, Janne Friederike Meyer-Zimmermann

Es war für alle etwas dabei dieses Wochenende beim Reitverein Breitenburg, der ein Turnier sowohl für Profis als auch für Amateure, für erfahrene Pferde und für die Youngster auf die Beine gestellt hat. Heldin des Tages zum Abschluss: Janne Friederike Meyer-Zimmermann.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann war mitnichten die einzige Reiterin mit klangvollem Namen dieses Wochenende bei den Breitenburger Reitertagen. Aber sie war diejenigen, die die anderen Profis und Promis im Großen Preis hinter sich ließ.

Sie hatte im Großen Preis ein ganz besonderes Pferd gesattelt, den neunjährigen belgischen Wallach Messi van’t Ruytershof. Sein Vater ist Marcus Ehnings Weltcup-Sieger Plot Blue. Die Großmutter, Diamanthina van’t Ruytershof, ist die Vollschwester zu Harrie Smolders‚ Superstar Emerald. Aus der Anpaarung von Diamanthina mit Marcus Ehnings und Lars Niebergs Olympiasieger For Pleasure stammt Messis Mutter, Inathina van’t Ruytershof.

Messi van’t Ruytershof ging 2018 seine ersten Turniere unter Janne Friederike Meyer-Zimmermann, damals also erst sechsjährig. Zu welch gutem Team die beiden zusammengewachsen sind, konnte man heute in Breitenburg erleben. 28 Paare im Großen Preis, fünf im Stechen, aber keines so schnell wie Messi, der nach 39,67 Sekunden ins Ziel kam und damit den Sieg in dem S**-Springen holte.

Das Nachsehen hatte Philip Rüping auf dem zehnjährigen Holsteiner Hengst Casallco v. Casall. Hier stoppte die Uhr nach 40,12 Sekunden. Dritter wurde Andreas Ripke auf Charly Brown B (43,03) vor Rolf-Göran Bengtsson mit Zuccero (4/40,71) und Nachwuchstalent Hannes Ahlmann auf Lion Cor (5/45,71).

Philip Rüping konnte sich mit einem Sieg im Youngster-Finale auf Miss Chacco PS über den knapp verpassten Sieg im Großen Preis hinwegtrösten.