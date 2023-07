Deutschlands Team für die Europameisterschaften der Springreiter

Nicht erst eine Longlist, sondern direkt das Team, das bei den Europameisterschaften in Mailand an den Start gehen soll, wurde heute vom Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) bekannt gegeben. Außerdem wurden die Kader aktualisiert.

Bei den Europameisterschaften der Springreiter in Mailand vom 29. August bis 3. September starten:

Diese vier bilden die Mannschaft. Als fünfter Reiter fährt Gerrit Nieberg mit nach Italien. Mit Ben darf er als Einzelreiter antreten und hat so ebenfalls die Chance, um die Einzelmedaillen zu reiten.

Erstes Reservepaar sind Christian Kukuk und Mumbai. Die weiteren Reservisten sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Daniel Deußer mit Killer Queen

Hans-Dieter Dreher mit Elysium

Richard Vogel mit Cepano Baloubet

Jana Wargers mit Dorette.

Der Zeitplan für die EM in Mailand sieht für den 29. August die Verfassungsprüfung vor. Am 30. August beginnt die EM mit dem Zeitspringen. Tags darauf folgt der erste Umlauf der Mannschaftswertung. Am 1. September geht es dann für die Teams um die Medaillen. Der 2. September ist Ruhetag. Am Sonntag, 3. September, wird um die Einzelmedaillen geritten.

Neue Kaderaufstellungen

Es hat sich einiges getan in den letzten Monaten. Das spiegelt sich auch in den aktualisierten Kadern wider.

Der Olympiakader setzt sich nun zusammen aus (alphabetisch):

Christian Ahlmann und Dominator Z

Daniel Deußer mit Killer Queen

Hans-Dieter Dreher mit Elysium

Marcus Ehning mit Stargold

Christian Kukuk mit Mumbai und Just be Gentle

Gerrit Nieberg mit Ben

André Thieme mit Chakaria

Richard Vogel mit Cepano Baloubet und United Touch S

Jana Wargers mit Limbridge und Dorette

Philipp Weishaupt mit Coby und Zineday

Der Perspektivkader besteht nun aus folgenden Paaren:

Katrin Eckermann und Cala Mandia

Janne Friederike Meyer-Zimmermann mit Messi van’t Ruytershof

Mario Stevens mit Starissa

Maurice Tebbel mit Chaccos Light

David Will und My Prins van Dorperheide