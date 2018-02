Die FEI Nationenpreis-Saison der Springreiter 2018

Der Weltreiterverband FEI hat die Termine für die Nationenpreis-Turniere 2018 bekannt gegeben. Und der DOKR-Springausschuss hat beschlossen, bei welchen Gelegenheiten Deutschland vertreten sein wird.

Weltweit gibt es sieben sogenannte Divisionen, wie die FEI die geografische Einteilung der Turnierstandorte bezeichnet. In vier davon finden FEI Nationenpreis-Turniere der Springreiter statt. Deutschland startet gemeinsam mit den Niederlanden, Italien, Frankreich, der Schweiz, Schweden, Irland, Spanien, Belgien und Großbritannien in der Europa Division 1.

Hier gibt es acht Qualifikationsturniere. Punkten können die Teams aber nur bei fünf Stationen, die ihnen von der FEI zugewiesen wurden. Am Finale in Barcelona vom 4. bis 7. Oktober dürfen dann die sieben punktbesten der zehn Nationen der Europa Division 1 teilnehmen.

Einige Änderungen hatte die FEI für diese Nationenpreis-Saison eingeführt. So wurden Lummen und auch das Traditionsturnier in Rom aus dem Kalender gestrichen. Dafür rückten Samorin (SVK) und Sopot (POL) nach. Insbesondere die Streichung von Rom als Nationenpreis-Etappe ist ein großer Einschnitt. Außerdem werden die Nationenpreise nun als Turnierhöhepunkt am Sonntag ausgeritten und nicht wie bislang am Freitag.

Die Termine für Deutschland

Samorin (SVK) 26. bis 29. April

La Baule (FRA) 17. bis 20. Mai

St. Gallen (SUI) 31. Mai bis 3. Juni

Sopot (POL) 14. bis 17. Juni

Rotterdam (NED) 21. bis 24. Juni

Und wenn alles läuft wie erhofft, steht das Serienfinale vom 4. bis 7. Oktober in Barcelona (ESP) auch noch auf dem Plan.

CHIO Aachen? Ein Muss!

Was die Nationenpreise für einen Stellenwert für den deutschen Springsport haben, erklärt Bundestrainer Otto Becker: „Die Nationenpreise haben für uns einen enormen Stellenwert, sie genießen ein hohes Ansehen und Prestige und dienen uns auch als Sichtungsturniere für das jeweils folgende Championat. Dazu gehört natürlich auch unser traditioneller Nationenpreis in Aachen.“

Aachen (in diesem Jahr vom 13. bis 22. Juli) war aus der Liste der FEI-Nationenpreise gestrichen worden, weil das Turnier seinem langjährigen Sponsor Rolex die Treue halten wollte, während der Weltreiterverband sich inzwischen hauptsächlich von Mitbewerber Longines sponsern lässt. Am Prestige des Aachener Mannschaftswettbewerbs hat das nichts geändert, wie Maurice Tebbel verdeutlicht, der im vergangenen Jahr erstmals in der Soers für Deutschland ritt und den Sieg mit dem Team holte: „Einmal in Aachen vor dieser Kulisse auf dem heiligen Rasen zu reiten, das war immer mein großer Traum.“

Der FEI Nationenpreis-Kalender der Springreiter in der Übersicht

Europa Division 1

CSIO5* Samorin (SVK) 26. bis 29. April

CSIO5* La Baule (FRA) 17. bis 20. Mai

CSIO5* St. Gallen (SUI) 31. Mai bis 3. Juni

CSIO5* Sopot (POL) 14. bis 17. Juni

CSIO5* Rotterdam (NED) 21. bis 24. Juni

CSIO5* Falsterbo (SWE) 12. bis 15. Juli

CSIO5* Hickstead (GBR) 26. bis 29. Juli

CSIO5* Dublin (IRL) 8. bis 12. August

Europa Division 2

CSIO5* Budapest (HUN) 9. bis 12. August

Nordamerika, Zentralamerika und die Karibik

CSIO5* Ocala (USA) 13. Februar bis 18. Februar

CSIO5* Coapexpan (MEX) 19. bis 22. April

CSIO5* Langley (CAN) 29. Mai bis 3. Juni

Mittlerer Osten

CSIO5* Abu Dhabi