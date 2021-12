Genf: Das geht ja gut los! Zwei Starts, zwei Schleifen für Michael Jung

Heute ist Tag eins beim CHI Genf. Einen besonders guten Auftakt aus deutscher Sicht hat Michael Jung erwischt.

Das Eröffnungsspringen war ein 1,40 Meter-Zeitspringen. Der Sieg ging hier an den Franzosen Julien Gonin, der mit der neunjährigen Radieux-Tochter Cymba auch ein französisches Pferd vorstellte. Bei 49,81 Sekunden stoppte die Uhr. Über Rang zwei konnte sich die US-Amazone Jessica Springsteen auf Tiger Lily freuen. Die Oldenburger Balou du Rouet-Tochter kam nach 50,69 Sekunden ins Ziel. Nicht viel langsamer als diese beiden waren Michael Jung und die ebenfalls beim Oldenburger Verband registrierte Chasandra v. Sandro Boy: 50,78 Sekunden.

Einen guten Auftakt erwischten auch Christian Kukuk und Checker, die fehlerfrei unterwegs waren, aber nicht mehr platziert. Zwei Zeitfehler wurden es für Daniel Deußer und Killer Queen, die nach ihrem Sieg in Aachen ja am Sonntag um einen fetten Bonus im Rolex Grand Slam of Showjumping reiten. Drei Zeit-, aber keine Hindernisfehler und damit ein guter Turniereinstieg war es auch für David Will mit Babalou.

Danach ging es in einem weiteren Zeitspringen über 1,45 Meter. Hier siegte der Belgier François Mathy Jr. auf dem belgischen Sportpferde-Hengst Casanova de l’Herse v. Ugano Sitte in uneinholbaren 55,26 Sekunden. Zweiter wurde der Ire Bertram Allen auf dem erst achtjährigen Je t’aime Flamenco-Sohn Classified (56,86) vor einem weiteren belgischen Duo, den Siegern von Valence am vergangenen Wochenende, Jérôme Guery und Napoli v. Nederassenthof (57,09).

Michael Jung war auch hier bestplatzierter Deutscher. Im Sattel der OS-Stute Edo Sandra, bei der Sandro Boy auf der Mutterseite auftaucht (Vater von Edo Sandra ist Eldorado van de Zeshoek), ritt der Vielseitigkeitsolympiasieger auf Rang acht (59,86).

Daniel Deußer und seine Nachwuchshoffnung In Time waren null, aber nicht schnell genug für die Platzierung. Für die beiden ist Genf quasi Kennenlernturnier, wie Deußer neulich in einem Interview berichtete. Das war heute der allererste gemeinsame Start.

Die beiden EM-Silberpaare, David Will mit C Vier und Christian Kukuk auf Mumbai, hatten jeweils mehrere Strafpunkte. Fünf waren es bei David Willl und C Vier, neun bei Kukuk und Mumbai.

Alle Ergebnisse aus Genf finden Sie hier.