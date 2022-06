Global Tour-Etappe Cannes: Super Auftakt für Richard Vogel

Mit einem ersten und einem dritten Platz hätte der erste Tag der Global Champions Tour-Etappe von Cannes kaum besser laufen können für Richard Vogel. Und er war nicht der einzige, der Schleifen für Deutschland holte.

Los ging es in der Fünf-Sterne-Tour von Cannes heute mit einem 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen. Hier hatte Richard Vogel den elfjährigen westfälischen Comme il faut-Sohn Caramba gesattelt, der ihn auf diesem Niveau schon zu diversen Erfolgen getragen hat. Heute kam in 23,12 Sekunden in der zweiten Phase noch ein weiterer hinzu.

Das Nachsehen hatten in dieser Prüfung der Franzose Julien Anquetin auf dem KWPN-Wallach Ivizi (23,92) und Dänemarks Andreas Schou im Sattel von I Know, einem ebenfalls in den Niederlanden gezogenen Sohn des Arezzo VDL (23,95).

Maurice Tebbel und Toulini Olympic, eine zehnjährige dänische Toulouse-Tochter, waren zwar fehlerfrei, aber nicht schnell genug für die Platzierung.

Auftakt Global Champions League

Der erste Teil der Global Champions League-Wertung ging über einen 1,50/1,55 Meter Parcours gegen die Uhr. Wieder war Richard Vogel bester Deutscher, diesmal auf Rang drei. Für dieses Springen hatte er den zehnjährigen Holsteiner Verbandshengst Caracho v. Cassilano gesattelt. Fehlerfrei, 66,58 Sekunden lautete die Bilanz der beiden.

Uneinholbar schnell waren der gebürtige Ägypter Abdel Said, der nun für Belgien startet, und Arpege du Ru. Die zwölfjährige Selle Francais-Stute v. Apache d’Adriers brauchte gerade mal 63,91 Sekunden. Zweiter wurde der Niederländer Johnny Pals auf der Zangersheider Zandor Z-Tochter Zarkava Hero Z (66,04).

In diesem Springen war Vogel nicht der einzige deutschsprachige Reiter in der Siegerehrung. Der Sieger von Hamburg, Christian Ahlmann, ritt seinen elfjährigen Oldenburger Hengst Solid Gold Z v. Stakkato Gold in 69,50 Sekunden auf Platz fünf. Daniel Deußer und Bingo Ste Hermelle waren 71,87 Sekunden als Neunte ebenfalls noch in der Platzierung.

Nach der ersten Runde führen die Prague Lions die GCL-Wertung an. Sowohl Brian Moggre auf Vivre Le Reve als auch Pieter Devos (BEL) mit Nascar van’t Siamshof waren null geblieben. An zweiter Stelle folgen die Shanghai Swans mit Christian Ahlmann und Max Kühner. Kühner hatte EIC Coriolis des Isles gesattelt und einen Abwurf. Den hatten die Rome Gladiators auch auf dem Konto. Aber die Gesamtzeit der beiden war schneller als die des fehlerfreien Shane Breen (IRL) auf Ipswich und des Vier-Fehler-Paares Fernando Martinez Sommer (MEX)/Charlie Harper.

