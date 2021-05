Gorla Minore: Schon wieder Steve Guerdat!

Steve Guerdat hat am vergangenen Wochenende erneut demonstriert, warum er die unangefochtene Nummer eins der Weltrangliste ist. Beim italienischen CSI4* Gorla Minore gewann der Schweizer den Großen Preis auf Uranie de Belcour.

50 Paare gingen im Großen Preis von Gorla Minore an den Start. 13 von ihnen qualifizierten sich mit einer fehlerfreien Runde für das Stechen, darunter Steve Guerdat und Uranie de Belcour. Und diese beiden waren es auch, die am Ende die rund 23.000 Euro Preisgeld für den Sieg mit nach Hause nehmen durften. Ihre schnelle Nullrunde in 33,32 Sekunden konnte keines der anderen Paare toppen. Platz zwei ging an den Iren Harry Allen und Guiness, die nach 33,56 Sekunden ins Ziel kamen. Der für Marokko reitende Abdelkebir Ouaddar belegte mit Istanbull V.H Ooievaarshof den dritten Rang (0/33,94).

Allzu lange kennen sich Steve Guerdat und die 13-jährige Uranie die Belcour übrigens noch nicht: Erst seit etwa einem Jahr hat er die französische Stute v. Flipper d’Elle unter dem Sattel. In dieser Zeit siegten die beiden aber unter anderem schon einmal in Gorla Minore und waren auch in Riesenbeck erfolgreich. Bereits letztes Wochenende hatte der Schweizer Olympiasieger den Großen Preis beim CSI5* Saint-Tropez für sich entschieden.

Bester Reiter aus deutscher Sicht war Guido Klatte Jr., der sein Erfolgspferd Qinghai gesattelt hatte. Die beiden mussten gleich als erste im Stechen in den Parcours, hatten allerdings zwei Abwürfe – damit belegten sie Rang 13. Auch Simone Blum, deren Alice ja bekanntlich aktuell pausieren muss, war im Großen Preis von Gorla Minore dabei. Auf DSP Cool Hill hatte sie einen Abwurf im Normalparcours, zeigte sich aber ansonsten sehr zufrieden mit ihrem Ausflug nach Italien:

„Ein gutes Wochenende beim CSI4* Gorla Minore liegt hinter uns! DSP Cool Hill konnte zwei schöne Platzierungen über 1,45 und 1,50 m einfahren und hatte einen ärgerlichen Abwurf im 1,55 m Grand Prix … Absolut begeistert hat uns dieses Wochenende jedoch die achtjährige Cecile. Ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr mir diese schlaue Fuchsstute Freude bereitet!“, schrieb sie auf Instagram.

