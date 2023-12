Henrik von Eckermann sichert sich Coupe de Genève, Jana Wargers beste Deutsche

Dass die Schweden schnell können, demonstrierten sie heute im Coupe de Genève, dem wichtigsten Springen des Samstags in Genf einmal mehr. Allen voran Doppelweltmeister Henrik von Eckermann. Im U25 Grand Prix gab es einen irischen Sieger.

Vierbeinige Partnerin für den Erfolg war die elegante Stute Iliana, mit der von Eckermann bereits Teil des EM-Teams in diesem Jahr war. Die zehnjährige Cardento-Tochter sprang im Umlauf null, das gelang neben ihr nur vier weiteren Pferden in dem hochkarätigen Starterfeld. Im Stechen angekommen wurde Iliana und Henrik von Eckermann sein Teamkollege Peder Fredricson am gefährlichsten. Aber die Zeit von Iliana von 31,13 Sekunden erwies sich schließlich als unschlagbar.

Somit musste sich Fredricson mit seinem Routinier Catch me not S mit Rang zwei begnügen (0/0/31,16 Sekunden), der gestrige Top Ten-Finalsieger Steve Guerdat komplettierte das Podium mit dem zehnjährigen Kannan-Sohn Double Jeu d’Honvault (0/0/32,29).

Mit einem schnellen Vier-Fehler-Ritt im Umlauf schaffte es Jana Wargers als einzige Deutsche noch ins Geld. Im Sattel des Oldenburger Clarimo-Sohns Clash Royale wurde es dank der Zeit von 49,46 Sekunden Rang neun. Hans-Dieter Dreher und Vestmalle des Cotis hatten ebenso zwei Abwürfe zu verzeichnen wie Philipp Weishaupt und Mescorial PS. Drehers Fuchs hat in Genf aber bereits Schleifen in anderen Springen gesammelt. Im gestrigen 1,55 Meter-Springen wurde er Zweiter hinter Kevin Staut/Visconti du Telman. Auf Platz fünf in diesem Springen am Samstag ritt Marcus Ehning mit Stargold.

U25 Grand Prix an Seamus Hughes Kennedy

Die U25-Reiter trugen heute bereits ihren Großen Preis aus. Der Sieg ging an Irland mit Seamus Hughes Kennedy, dem diesjährigen Doppeleuropameister der Jungen Reiter. Er saß nun in Genf im Sattel von Cuffesgrange Cavadora, die der Ire schon ziemlich gut kennt. Vor vier Jahren ritt Hughes Kennedy die irische Stute zum Titel bei der Springpferde-WM in Lanaken. Nun elfjährig sind die beiden erfolgreich bis 1,50 Meter unterwegs, also die Abmessungen, die auch heute in der Palexpo Arena in Genf für die U25-Reiter bereit standen. Kein Problem für Seamus Hughes Kennedy und seine Stute. Nach Nullrunde Nummer eins ließ die Z Wellie-Luidam-Tochter auch im Stechen alles liegen. Die Zeit von 37,33 Sekunden machte den Sieg für das irische Gespann klar.

Robert Murphy (GBR) und Hulde G wurden Zweite, für Argentinien ritt Matias Larocca mit RR Vitaly zu einem dritten Platz. Einzige deutsche Starterin in dem 31-köpfigen Starterfeld war Mia Becker, Tochter von Bundestrainer Otto Becker. Mit ihrem Top-Pferd Beryl des Pres hatte sie einen Abwurf zu verzeichnen und rangierte damit im Mittelfeld.

Alle Ergebnisse vom CHI Genf 2023 finden Sie hier.

