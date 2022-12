La Coruna: Großer Preis an Philipp Weishaupt und Coby

Schon gestern war es ja ein schleifenreicher Tag für die deutschen Springreiter beim Weltcup-Turnier in La Coruna, Spanien. Heute wurde es sogar noch ein bisschen besser. Und auch der Sieger von gestern konnte sich erneut in Szene setzen.

Neun Paare hatten das Stechen um den Großen Preis von La Coruna erreicht, doch nur vier blieben ein zweites Mal ohne Abwurf. An die Zeit von Philipp Weishaupt und Coby wären sie aber ohnehin nicht herangekommen. Der Berlin Eagle demonstrierte in 34,19 Sekunden, dass er nicht nur ein Auge für Distanzen hat wie ein Adler, sondern dass er bzw. sein zwölfjähriger Contagio-Sohn Coby auch beinahe so schnell fliegen kann. Das bedeutete einen klaren Sieg und 69.300 Euro fürs Team Beerbaum.

Nicht einmal die beiden Sieger von gestern, Harry Charles (GBR) und Billabong du Roumois, kamen da hinterher. Obwohl der elfjährige Mylord Carthago-Sohn auch heute in glänzender Form war und fehlerfrei in 35,58 Sekunden auf Rang zwei sprang.

Dritter wurde der Ire Jack Ryan im Sattel des KWPN-Wallachs Guppie VDL v. Arezzo VDL (0/38,50).

Für die anderen deutschen Paare war das Springen schon nach dem ersten Umlauf vorbei. Marcus Ehning und À la Carte, Daniel Deußer und Jasmien vd Bisschop sowie Christian Kukuk auf Mumbai hatten allesamt vier Fehler. Einen ziemlich schwarzen Tag hatten Ludger Beerbaum und Mila, die mit 34 Fehlern aus dem Parcours kamen.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.