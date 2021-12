London: Nochmal Fuchs und Ahlmann dahinter und Exell exzellent

Martin Fuchs ist derzeit nicht zu stoppen. In London hat er heute seinen dritten Sieg an einem Wochenende geholt. Außerdem stand die Entscheidung an, wer die Weltcup-Etappe der Fahrer gewinnt.

Letztes Wochenende der Rolex Grand Prix in Genf, Donnerstag zwei Siege an einem Tag in London und heute noch ein weiterer – Martin Fuchs ist nicht zu stoppen. Mit dem 14-jährigen Selle Francais-Wallach Tam Tam du Valon gewann er heute die Snowflake Stakes, eine 1,50 Meter-Prüfung mit zwei Umläufen. Nicht nur von den vier Doppelnullern, überhaupt waren die 36,20 Sekunden des Ogrion des Champs-Sohnes heute nicht zu toppen.

Am dichtesten dran waren Christian Ahlmann und sein erst achtjähriger BWP-Wallach Nachito vd Ketse. Bei dem Sohn des Quality Time stoppte die Uhr nach 37,65 Sekunden.

Harrie Smolders ritt seine französische Conterno Grande-Tochter Une de l’Othain in 37,72 Sekunden auf den dritten Platz, gefolgt von Max Kühner mit seinem irischen Nachwuchsstar Cooley Jump the Q (39,28).

Das war nicht die einzige Schleife heute für Kühner. Heute Mittag hatte er auf Coriolos des Isles das Barrierespringen gewonnen, gemeinsam mit Alfie Bradstock für die Gastgeber auf H. d’Or.

Weltcup-Station der Fahrer

Nur eine Woche ist es her, dass Boyd Exell sich in Genf Bram Chardon hatte geschlagen geben müssen. In London war Chardon Junior zuhause geblieben. Sein Vater Ijsbrand schaffte es nicht in Runde zwei. So war der Weg frei für Boyd Exell, der als letzter Starter im zweiten Umlauf einen unangefochtenen Sieg einfuhr.

Zweiter wurde der Niederländer Koos de Ronde vor Mareike Harm, die damit für das zweite deutsche Top drei-Ergebnis in der laufenden Saison sorgte. Das erste kam von Michael Brauchle in Stockholm.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.