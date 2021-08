Longlist der deutschen Springreiter für die Europameisterschaften in Riesenbeck

Morgen beginnen die Olympischen Spiele der Springreiter in Tokio. Aber das ist ja nicht das einzige Championat in diesem Jahr. Vom 1. bis 5. September finden in Riesenbeck die Europameisterschaften statt. Dafür hat das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) nun die Longlist bekannt gegeben.