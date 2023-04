Pia Reich Zweite in Gorla Minore und mehr aus dem Springparcours am Samstag

Gestern super unterwegs im Nationenpreis, heute eine silberne Schleife im wichtigsten Springen des Tages beim CSIO3* Gorla Minore – läuft bei Pia Reich. Ansonsten stand heute in Compiègne unter anderem der Nationenpreis der Pony-Springreiter an.

51 Paare waren am Start im wichtigsten Springen heute beim EEF-Nationenpreisturnier in Gorla Minore, einer 1,50 Meter-Prüfung mit Stechen und Weltranglisten-Relevanz. Die meisten Punkte dafür sammelte Gudrun Patteet (BEL) mit der elfjährigen Bamako de Muze-Tochter Monalisa van’t Paradijs. Fehlerfrei in 38,08 Sekunden kamen sie ins Ziel, keine Chance für den Rest des Feldes.

Pia Reich und der erst zehnjährige Selle Français-Schimmel Djazz d’Arvor v. Quarz de Talma waren am dichtesten dran: 39,60 Sekunden, Platz zwei. Es war die erste 1,50 Meter-Platzierung für die beiden. Pia Reich hatte den Franzosen selbst in den Sport gebracht. Toller Erfolg!

Platz drei ging wieder nach Belgien, an Thomas de Wit und den zwölfjährigen Zangersheider Hengst Tools DW Z v. Toulon (40,0 Sekunden).

Von den anderen Deutschen hatte es keiner in das achtköpfige Stechen geschafft. Bei Michael Jung und dem zwölfjährigen Namelus R-Sohn Duopower fiel eine Stange in Runde eins. Die beiden sind erst seit Anfang des Jahres ein Team. Michael Greeve (NED) hatte den KWPN-Wallach lange geritten und mehrere Große Preise auf kleineren Turnieren mit ihm gewonnen, aber auch im Herbst 2021 in Oliva in einem 1,55/1.60 Meter Grand Prix. Dann wechselte er vor einem Jahr unter den Sattel von Adrienne Sternlicht (USA). Doch zwischen den beiden schien es nicht so recht gefunkt zu haben. Kurzzeitig übernahm Harry Allen den Beritt, ehe Anfang des Jahres Michael Jungs langjähriger Mäzen Klaus Fischer in den Wallach investierte. Der Wallach hat übrigens nun schon den dritten Namen. Eingetragen war er ursprünglich als Guan GJB. Mit dem Verkauf in den USA erhielt er den Namen Albright GJB. Und nun heißt er also Duopower – das sind übrigens spezielle Dübel der Firma Fischer.

Das dritte deutsche Paar, Marcel Marschall und Castle Camiro, gab auf.

Compiègne

Aus Italien nach Frankreich. Dort findet gerade in Compiègne ein internationales Nachwuchs-Nationenpreisturnier statt. Children, Junioren und Junge Reiter waren gestern bereits dran. Heute mussten die Ponyreiter ran. Sieben Mannschaften waren am Start, darunter die Iren. Und wenn die U16-Reiter von der grünen Insel dabei sind, dann hat die Konkurrenz selten etwas zu lachen. Das war heute nicht anders.

Mit acht Strafpunkten setzte sich Irland gegen Frankreich, Großbritannien und Belgien durch, die allesamt mit je zwölf Strafpunkten auf Rang drei landeten. So blieb dem deutschen Team mit 20 Fehlern Rang fünf.

Im siegreichen irischen Team ritten: Kian Dore mit Sparkling Lackaghmore Joey (8/0), Katie Nallon auf Balthazar de Bordes (8/0), Chloe Hughes Kennedy im Sattel von HK Zena (0/EL) und James Derwin auf Rincoola Babog, die zweimal fehlerfrei waren.

Dieses Kunststück gelang neben diesen beiden noch Gaetane Orhant auf Champagne d’Ar Cus aus Frankreich, Robin Vermeir mit Kristal Sparkle van Begeveld für Belgien sowie Palma Sophie Gry Jansson-Christensen im Sattel von Bodyssee des Avelines für die sechstplatzierten Dänen.

Für Deutschland ritten Leonie Pander mit Indimilla (12/4), Carlotta Merschformann auf Black Pearl (0/4), Antonia Häsler mit Clarissa (4/4) und Franca Clementine Kröly im Sattel des erfahrenen Karim van Orchid (4/10).

Grimaud

Nochmal Frankreich. Dort findet dieses Wochenende in Grimaud ein CSI3* statt, bei dem unter anderem Jana Wargers am Start ist. Das gestrige Highlight ging an Pénélope Leprevost und den elfjährigen Luidam-Sohn Candy de Nantuel vor Max Routledge (GBR) mit dem KWPN-Hengst Janeiro v. Arezzo VDL und Petronella Andersson (SWE) im Sattel von Opaline de W&S (v. Etoulon).

Jana Wargers gehörte mit ihrem Nationenpreissieger und WM-Partner Limbridge zu den neun Paaren im Stechen, aber das zu beenden sparten sie sich.

Penelope Leprevost war auch heute siegreich. Mit der neunjährigen For Hero de Hus-Tochter Fantasy de la Roque Z gewann sie das 1,45 Meter-Weltranglisten-Springen vor Belgiens Jos Verlooy auf Killossery Konfusion. Jana Wargers war auch hier platziert. Im Sattel der 14-jährigen Oldenburger Stute Dorette v. Dollar du Murier belegte sie Rang sieben nach zwei fehlerfreien Runden.

