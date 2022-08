Simon Delestre gewinnt Großen Preis in Valkenswaard, Erfolg für Kukuks Nice van’t Zorgvliet

In Valkenswaard gewann am Sonntag Simon Delestre den Vier Sterne-Großen Preis im Sattel vom neun Jahre jungen Dexter Fontenis Z. Sanne Thijssen und Con Quidam RB wurden Zweite. Christian Kukuk konnte mit Nice van’t Zorgvliet einen Erfolg im Samstagshauptspringen feiern.

37 Reiter-Pferd-Paare waren gestern am Start des Vier Sterne-Großen Preises von Valkenswaard in den Niederlanden. Neun Paare qualifizierten sich für das Stechen. Mit dem neunjährigen Wallach Dexter Fontenis Z v. Diarado-Voltaire lieferte Simon Delestre aus Frankreich die schnellste fehlerfreie Runde im Stechen und sicherte sich so den Sieg. Der Rappe hatte dieses Jahr schon einen Drei Sterne-Großen Preis in Oliva Ende Januar sowie eine 1,50 Meter-Prüfung bei der Global Champions Tour-Etappe in Doha gewinnen können. Über 1,55 Meter jedoch hatte der Diarado-Sohn noch nie die Ehrenrunde anführen dürfen. Immerhin war er aber schon Zweiter in Doha und Rotterdam sowie Dritter in Rom und Monte Carlo in Springen über diese Abmessungen.

Mehr als einer Sekunde länger brauchten die Niederländerin Sanne Thijssen und ihr Con Quidam RB v. Quinar-Cardino, die nächste Woche an der WM der Springreiter in Herning teilnehmen werden. Das reichte für den zweiten Platz. Ein kleines Déjà-Vu für das niederländische Paar, das letztes Jahr an diesem Ort auf Platz zwei eines Fünf Sterne-Großen Preises landete. Im Sattel des vom Gestüt Lewitz gezogenen Crack Balou v. Balou du Reventon-Chacco-Blue musste sich der Italiener Emanuele Gaudiano mit dem dritten Platz begnügen, da er neun Hundertstel Sekunden länger für den Stechparcours als Sanne Thijssen brauchte.

Alle Egebnisse vom Großen Preis in Valkenswaard finden Sie hier.

Erster internationaler Sieg für Nice van’t Zorgvliet

Den Sieg in der wichtigtsten Prüfung von Samstag holte sich Christian Kukuk mit der neunjährigen BWP-Stute Nice van’t Zorgvliet v. Emerald-Heartbreaker. Diese Saison war die Fuchsstute schon über 1,60 Meter erfolgreich, vor allem bei ihrer Doppelnullrunde im Preis von Nordrhein-Westfalen in Aachen. Dort belegte sie unter Christian Kukuk Rang fünf. In Valkenswaard konnte sie ihre Runde über den 1,50 Meter-Parcours über eine Sekunde schneller beenden als Hungry Heart v. Baltimore-Loucaibo, der mit Jessica Springsteen Zweiter wurde (0/67,36 Sekunden). Die letzte Stufe des Podiums erklomm eine andere Vertreterin der USA, und zwar Laura Kraut. Die Mannschaftsolympiasigerin stellte Calgary Tame v. Old Chap Tame-Kashmir van Schuttershof vor und blieb fehlerfrei in 67,42 Sekunden.

Alle Ergebnisse vom Samstagshauptspringen in Valkenswaard finden Sie hier.