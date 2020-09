Valkenswaard: Erster Start, erster Sieg für Darragh Kenny mit Philipp Weishaupts Belo Horizonte

Im Februar wurde bekannt, dass der Ire Darragh Kenny den Holsteiner Wallach Belo Horizonte übernimmt, der große Erfolge mit Philipp Weishaupt im Sattel hatte. Dieses Wochenende bestreiten die beiden ihr erstes Turnier. Offenbar haben sich da zwei gesucht und gefunden.

Durch die Corona-Pause hatten Darragh Kenny und der Baloubet du Rouet-Sohn Belo Horizonte reichlich Zeit sich kennenzulernen, ehe sie beim CSI5* Valkenswaard erstmals öffentlich auftreten. Die Zeit haben sie gut genutzt!

In ihrer ersten gemeinsamen Prüfung heute, einem 1,55 Meter-Zeitspringen der Fünf-Sterne-Tour, ließen sie die Konkurrenz mit Weile hinter sich. Fehlerfrei in 67,79 Sekunden kamen die beiden durch den Parcours auf der Anlage von Global Champions Tour-Erfinder Jan Tops und kassierten dafür knapp 13.000 Euro Siegprämie.

Auch unter Philipp Weishaupt war Belo Horizonte mehrfach Fünf-Sterne-siegreich gewesen, wurde dann aber letztes Jahr verkauft und ging zunächst und Michael Hughes und Ashlee Bond. Im Februar wurde bekannt, dass Darragh Kenny, aktuell die Nummer sieben der Weltrangliste, den Holsteiner aus der Zucht von Frank Plock übernimmt.

Heute gaben die beiden Frankreichs Kevin Staut im Sattel der Selle Français-Stute Tolede de Mescam Harcour das Nachsehen. Die Mylord Carthago-Tochter war 69,32 Sekunden schnell.

Über den dritten Platz konnte sich Marcus Ehning mit seinem Erfolgspartner Pret a Tout freuen. Als der Wallach vor wenigen Wochen in St. Tropez siegreich war, sagte Marcus Ehning wie sehr es ihn freue und wie stolz er sei, dass Pret a Tout mit seinen 17 Jahren immer noch so fit und motiviert ist. Das demonstrierte der mächtige Fuchs, der doch so flink ist, heute einmal mehr mit einer 70,40 Sekunden-Runde.

Grund zur Freude hatte auch Christian Ahlmann. Zwar war der elfjährige Taloubet Z-Sohn Take A Chance On Me Z mit seinen 78,13 Sekunden nicht mehr platziert, dafür war er fehlerfrei.

Philip Houston und der neunjährige Chaccsky PS hatten keinen Spring-, aber einen Zeitfehler. Simone Blum und Cool Hill, für den dies das erste Fünf-Sterne-Turnier als Erstpferd ist, hatten einen Abwurf. Ebenso erging es Maurice Tebbel und Don Diarado. Bei Philipp Weishaupt und Coby fielen zwei Stangen, genauso wie bei Hans-Dieter Dreher auf Berlinda und Daniel Deußer mit Casallvano.

Ihr erstes 1,50 Meter-Springen ging Ludger Beerbaums acht Jahre junge OS-Stute Quirina Louis v. Companiero. Die beiden gaben allerdings auf.

Abräumer Morsink und mehr

Gleich drei Siege konnte der Niederländer Gerben Morsink heute feiern. Mit dem Zangersheider Carsey Z gewann er das Youngster-Springen. Einzige Deutsche in der Platzierung war hier Laura Klaphake auf Diachacca Rouge v. Diarado als Zehnte.

In der großen CSI2*-Tour ritt Gerben MOrsink den ebenfalls in Zangersheide gezogenen Nabab de Reve-Sohn Navarone Z zum Sieg. Hier konnten sich sowohl Hans-Dieter Dreher und Cachacco Blue als Neunte ins Geld springen als auch Angelique Rüsen auf Atze auf Rang zwölf.

Sieg Nummer drei für Morsink folgte im CSI2*-Springen der Mittleren Tour, wo er die neunjährige Andiamo-Tochter Galina am schnellsten über das 1,40 Meter-Zwei-Phasen-Springen ritt. Marcus Ehning und Stargold belegten hier nach einer stilistischen Lehrstunde des Springreitens Rang zwölf. Laura Klaphake und Camalita waren als 14. ebenfalls noch platziert.

Apropos Laura Klaphake – die WM-Bronzemedaillengewinnerin mit dem Team stellte in der Kleinen Tour ein Pferd vor, das sie erst seit wenigen Wochen international reitet: den KWPN-Wallach Interessant v. Zirocco Blue. Sie wurden Fünfte. Für Daniel Deußer und die neunjährige Bellisima ter Wilgen Z gab es auf Rang 14 ebenfalls noch eine Schleife.

Schließlich konnte Maurice Tebbel seinen Nationenpreis-Sieger Chacco’s Son im zweiten Fünf-Sterne-Springen des Tages über einen 1,45 Meter-Parcours platzieren. Die beiden waren Achte. Sieger war hier Scott Brash auf Hello Mr. President.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.