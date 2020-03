Coronavirus: Badminton ebenfalls abgesagt

Vom 6. bis 10. Mai wäre es wieder so weit gewesen: der CCI5*-L in Badminton, der als schwierigste Vielseitigkeitsprüfung der Welt gilt, hätte einmal mehr die besten Buschreiter der Welt in den Park des Duke of Beaufort gelockt. Aber Corona macht auch diesem Event einen Strich durch die Rechnung.