Koma-Vielseitigkeitsreiter Jonty Evans macht erste Fortschritte

Noch kein Aufatmen, aber immerhin eine erste Verlautbarung, die Optimismus aufkeimen lässt: Der irische Vielseitigkeitsreiter Jonty Evans zeigt „frühe Anzeichen vom Wiedererlangen des Bewusststeins“. Das schreibt der irische Reiterverband Horse Sport Ireland in einer Pressemitteilung auf seiner Webseite. „Jonty befindet sich auch weiterhin in einem äußerst ernsten aber stabilen Zustand“, heißt es in der Meldung. „Trotzdem ist er weiterhin schwerkrank, weil er eine signifikante Hirnverletzung bei seinem Sturz erlitten hat. „Jegliche Erholung wird einen nicht überschaubaren Zeitraum in Anspruch nehmen.“