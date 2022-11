Montelibretti: Benoit Parent gewinnt die lange, Felix Etzel die kurze Vier-Sterne-Vielseitigkeit

Das Busch-Wochenende in Montelibretti, Italien, ist zu Ende gegangen. Während allein drei Siege auf das Konto des Schweizers Felix Vogg gingen, fuhr ein anderer Felix, nämlich Felix Etzel, mit Polartanz den Sieg im CCI4*-S ein. Das CCI4*-L gewann der Franzose Benoit Parent im Sattel eines Anglo Arabers.

Es ist der bisher größte Erfolg in der Karriere des erst neunjährigen Anglo Araber Wallachs Dragibus d’Olympe AA. Seinen ersten Start in einer langen Vier-Sterne-Prüfung münzte der Don Pierre-Sohn unter dem Sattel von Benoit Parent aus Frankreich direkt in einen Sieg um. Mehrfach waren die Karten in dem CCI4*-L neu gemischt worden. Sah es nach der Dressur auch für Calvin Böckmann auf dem zweiten Platz sehr gut aus, trennte sich im Gelände die Spreu vom Weizen und es spülte den 21-Jährigen mit The Phantom of the Opera nach einer Verweigerung und etlichen Zeitfehlern weit nach hinten. So ähnlich erging es dem nach der Dressur Führenden Maxime Livio mit Elvis de Hus Z. Das Gelände lief für das Paar zwar hervorragend, vor dem Springen zog Livio den Hengst dann jedoch zurück.

Somit war der Weg frei für andere Paare. Benoit Parent und sein Anglo Araber waren nach der Dressur noch Vierte (31,9) und machten mit nur zwei Zeitfehlern im Gelände noch zwei weitere Plätze gut. Schließlich ließ sich Dragibus d’Olympe auch im Parcours nichts zu Schulden kommen, lediglich 0,8 Punkte gab es für Zeitüberschreitung. 34,7 Punkte in Summe reichten für den glasklaren Sieg vor Fosco Girardi (ITA) mit Euphorie (59,2) und Eduardo Via-Dufresne mit Maribera Pomes 15.6.

Erster Vier-Sterne-Sieg für Polartanz mit Felix Etzel

In der kurzen Vier-Sterne-Prüfung ging der Sieg an den Deutschen Felix Etzel. Der hatte für die Prüfung sein Top-Pferd, den elfjährigen Trakehner Hengst Polartanz gesattelt. Und der Konvoi-Heraldik xx-Sohn enttäuschte ihn nicht. Schon mit dem Dressurergebnis von 27,5 Punkten gingen die beiden in Führung und gaben sie im Verlaufe der Prüfung nicht wieder her. Im Parcours fügten Etzel und Polartanz ihrem Ergebnis nur noch 1,6 Zeitfehler hinzu, das Gelände beendete Polartanz mit 9,6 Punkten für Zeitüberschreitung. Mit insgesamt 38,7 Punkten reichte es aber für den ersten Sieg auf Vier-Sterne-Niveau für den Hengst, der sich in dieser Klasse schon beim Wiesbadener Pfingstturnier hatte platzieren können.

Einen weiteren tollen Erfolg aus deutscher Sicht gab es in der langen Drei-Sterne-Prüfung. Dort stellte Olympiasiegerin und Vizeweltmeisterin Julia Krajewski den achtjährigen französischen Hengst Ero de Cantraie vor und platzierte sich mit insgesamt 32,2 Punkten an dritter Stelle hinter Doppelsieger Maxime Livio (FRA) mit Joel (28,3) und Chateau de Versailles M2S (31,9).

Felix Vogg mal drei

Darüber hinaus war es Felix Vogg für die Schweiz, der in Montelibretti die richtigen Reithosen anhatte. Im CCI3*-S siegte er mit dem Kannan-Sohn Dao de l’Ocean (29,1), die kurze Zwei-Sterne-Prüfung wurde zu seiner Beute mit der sechsjährigen Zuccero-Tochter Zucker (26,3) vor Antonia Baumgart und Lagavulin (30,4). Last but not least ließ es sich der diesjährige Luhmühlen-Sieger auch im CCI Intro nicht nehmen, die Ehrenrunde anzuführen. Hier hieß sein vierbeiniger Partner unter dem Sattel Giandra v. Schloesslihof (27,5).

