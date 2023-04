Thoresby Park: Sieg im CCI4*-S an Emily King und Valmy Biats

Überwiegend britische Teilnehmer verzeichnete dieses Wochenende das internationale Vielseitigkeitsturnier im britischen Thoresby, darunter einige der derzeit besten Reiter und Buschpferde der Welt. Wichtigste Prüfung war die kurze Vier-Sterne-Vielseitigkeit. Sie wurde zur Beute von Emily King und Valmy Biats.

Nach dem Erfolg in Strzegom für Alina Dibowski und Barbados ist nun noch ein zweites Paar hinzugekommen, das sich über seinen ersten gemeinsamen Sieg in einer kurzen Vier-Sterne-Prüfung freuen konnte. Emily King, Tochter der britischen Buschlegende Mary King, hatte für die Prüfung den 14-jährigen französischen Wallach Valmy Biats gesattelt. Der Orlando-Sohn hatte bereits eine grundsolide Dressur abgeliefert (26,8) und konnte sich durch ein fehlerfreies Springen und Zeitfehler im Gelände, die sich im Rahmen hielten, bis ganz nach vorn arbeiten. 41,2 Punkte waren es in Summe für das Paar. Damit sicherten sich die 27-jährige Reiterin und ihr Wallach den Sieg.

Rang und Namen beim CCI in Thoresby

Apropos Zeitfehler: Die gab es im Gelände von Thoresby reichlich, über das gesamte Starterfeld verteilt. In der Gegend hatte es so üppig geregnet, dass sogar die Dressurprüfung teils verschoben werden musste und einige „unbedeutendere“ Prüfungen wurden ganz abgesagt. Denn das CCI4*-S, so die Begründung der Veranstalter, sollte den Championatspaaren die Möglichkeit geben, in die Saison einzusteigen. Allesamt ließen sie es im Gelände ruhig angehen oder beließen es sogar bei der Dressurprüfung, wie zum Beispiel ein Tom McEwen mit Toledo de Kerser oder eine Laura Collett mit London.

Somit war der Weg frei für eine weitere sehr bekannte Vielseitigkeitsreiterin aus Großbritannien, die Mannschaftsolympiasiegerin Rosalind Canter. Sie setzte in Thorseby auf die nun 14-jährige Stute Pencos Crown Jewel, die Canter siebenjährig bei der WM der jungen Vielseitigkeitspferde ritt. Mittlerweile kann die Stute Platzierungen bis CCI4*-L vorweisen. Insgesamt 43,9 Punkte bedeuteten Rang zwei für dieses Paar. Mit ihrem WM-Pferd aus Pratoni, Lordships Graffalo, wurde Canter zudem noch Sechste (46,6 Punkte).

Die Einzelweltmeister aus Pratoni, Yasmin Ingham und Banzai du Loir, kamen auf 44,2 Punkte in Summe und wurden damit Dritte. Die beiden hatten die zweitbeste Dressurprüfung hingelegt (25,4 Punkte nach Collett und London mit 24,3 Punkten) und im Parcours alle Stangen in den Auflagen gelassen. Dafür ließen sie sich im Gelände noch etwas mehr Zeit und addierten zu ihrem Ergebnis dadurch nochmal 18,8 Punkte dazu.

Hier finden Sie alle Ergebnisse vom CCI4*-S in Thoresby (GBR) 2023.