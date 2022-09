WM Pratoni: Das Gelände der Weltmeisterschaft im Liveticker

Seit 10.30 Uhr läuft bei der WM in Pratoni der wichtigste Tag: das Gelände. St.GEORG berichtet live. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Um 10.30 Uhr ging Christoph Wahler als erster aller 88 Starter ins Gelände von Pratoni. Um 10.40 Uhr kam er ohne Fehler ins Ziel. Hier werden wir den gesamten Tag immer wieder live aus Pratoni Updates hier veröffentlichen.

12.35 Uhr Sandra Auffarth fehlerfrei in der Zeit

Als zweite deutsche Teamreiterin hat Sandra Auffarth den Geländekurs in Pratoni ohne Fehler absolviert. Und zwar auch noch innerhalb der Idealzeit. Das war kurz zuvor der britischen Weltmeisterin Rosalind Canter mit dem DSP-Wallach Lordships Graffalo gelungen. Drei Sekunden schneller als die Optimal Time es vorsah, galoppierte Sandra Auffarth mit Viamant du Matz über die Ziellinie. Er habe sich dort so angefühlt, als wolle er wissen, wo das nächste Hindernis sei, so die Reiterin. Für sie war es eine Premiere, mit Viamant du Matz den Steilhang, Hindernis 7, herunterzugaloppieren.

Hier runter wird keiner das genialste Gefühl kriegen, man muss sich konzentrieren, auch mal ’ne Sekunde abwarten und sagen wird schon.

Und es wurde. Und wie! Der französische Fuchs galoppierte frisch über die Aufgaben. „Ich glaube, man hat das selten, dass in so einem langen Gelände alles nach Plan verläuft“, bilanzierte Auffarth. Aber diesmal schafften „Mat“ und Sandra das, was die DDR-Führung sich immer erhofft hatte: eine hundertprozentige Planerfüllung.

Die tolle Runde von Aachen habe ihr schon Vertrauen gegeben, sagt die CHIO-Siegerin. Außerdem seien da ja auch noch die vielen deutschen Fans. Sport, Wettkampf, Fans – das sei schon das, was es ausmacht. Und was Sandra Auffarth wohl in Tokio etwas vermisst hat.

Komplimente gab es für Christoph Wahler, „der hat mich richtig motiviert, noch ein bisschen schneller zu reiten“. Tipps hatte er seiner Mannschaftskameraden gegeben. Wie generell das deutsche Kommunikationskonzept aufgeht. So war die Weltmeisterin von 2014 am Coffin genau wie Wahler die Alternative geritten, die nur unwesentlich länger ist als der direkte Weg. Hier waren schon einige MIMs. die Sicherheitssystem, die bei heftiger Berührung die Hindernisse fallen lassen, ausgelöst worden. „Warum unnötig Risiko eingehen?“, findet Sandra Auffarth.

11.20 Uhr Live aus Pratoni: Christoph Wahler und Carjatan S

Christoph Wahler kam 24 Sekunden über der Idealzeit ins Ziel nach dem Gelände. Sein Holsteiner Schimmel Carjatan S war Ich konnte nicht alles so reiten, wie geplant. Der Kurs nimmt doch sehr viel Kraft aus den Pferden, ermüdet sie auch mental“. Wahler, dem eine leichte Enttäuschung ob der 9,6 Zeitfehler im Gesicht abzulesen war, schloss sich der gestrigen Kritik von Michael Jung an: „Es ist nicht schön, es ist nicht rhythmisch, es ist sehr kringelig“.

Christoph Wahler sagt, seinem Pferd lägen Kurse, die mehr Strecken zum Galoppieren böten, besser, „schräg und um die Kurve, das ist nicht sein Terrain, das wussten wir“. An Sprung 17 hatte Wahler nach dem ersten Oxer entschieden, nicht den direkten Weg zu einer Ecke zu reiten. „Da war er in dem Moment einfach nicht bei mir.“

Auch am Coffin hatte Wahler nicht den direkten Weg, sondern die direktere von zwei Alternativen gewählt. Das erste Wasserhindernis (21), bei dem es auf einer Insel über ein schmales Element geht, dann nach zwei Bergauf-Galoppsprüngen über eine Ecke und drei Galoppsprünge später in nahezu gerader Linie über eine weitere Bürste, bereitete ihm keine Probleme, „super“.

Sein Fazit: „Wenn wir heute Abend ins Bett gehen und ich bin immer noch das Streichergebnis, dann sind wir glaube ich alles ganz glücklich.“