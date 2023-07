Die nominierten Sechsjährigen und Fünfjährigen für die WM junge Dressurpferde Ermelo

Nun stehen auch die Teilnehmer aus den Jahrgängen 2017 und 2018 für die Dressurpferde-WM in Ermelo vom 3. bis 6. August fest. Lena Waldmann, Ann-Christin Wienkamp und Leonie Richter werden gut beschäftigt sein.

Sechsjährige Pferde

Chere Celine OLD, Oldenburger Stute v. Governor – San Amour I (Lena Waldmann), Züchter: Gestüt Meyenburg / G.u.G. Löw, Besitzer: Gisa Löwe

Die Stute platzierte sich unter Lena Waldmann bereits weit vorn bei den Fünfjährigen in Wiesbaden 2022 und wurde bei der WM in Ermelo dann Sechste. Dieses Jahr schnappte sich das Paar einen Sieg und einen zweiten Platz in zwei Dressurpferdeprüfungen Klasse M in Redefin.

Füchtels Indigo OLD, Oldenburger Wallach v. Asgard’s Ibiza – Roadster (Ann-Christin Wienkamp), Züchter: Patricia Seddig, Besitzer: Clemens Graf von Merveldt

Füchtels Indigo überzeugte letztes Jahr bei den Bundeschampionaten und gewann dort Bronze. Zuvor sammelte er bereits mehrere gelbe Schleifen in Dressurpferdeprüfungen der Klasse L und A.

Füchtels To Limit, Oldenburger Wallach v. Top Gear – Donnerschwee (Ann-Christin Wienkamp), Züchter: Andrea Gräfin von Merveldt, Besitzer: Clemens Graf von Merveldt

Dieses Jahr siegreich international in Troisdorf, 2022 Sechster im Kleinen Finale des Bundeschampionats.

Galleria’s Fabajo, Hannoveraner Wallach v. Fürst Belissaro – Wolkentanz I (Charlotte Tollhopf), Züchter: Anne Lindena, Besitzer: Hanwha Hotels & ResortsCo. Ltd

Von Simone Kaiser in den Sport gebracht, war Fabajo im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres unter Helen Langehanenberg erfolgreich bis Dressurpferde M. Nun hat Charlotte Tollhopf die Zügel des Wallachs übernommen.

In My Mind, Westfälischer Hengst v. Asgard’s Ibiza – Fidermark (Leonie Richter), Züchter: Franz-Georg Ottmann, Besitzer: Helgstrand Dressage

Der Deckhengst von Helgstrand Dressage sammelte seine ersten Erfahrungen unter dem Sattel von Christoph Wahler, ehe er nach Dänemark wechselte. Leonie Richter ritt den Asgard’s Ibiza-Sohn letztes Jahr auf Rang 14 im Finale der WM Ermelo und platzierte sich in Bielefeld an dritter Stelle einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M.

Life Time, Hannoveraner Hengst v. Livaldon – Fürstenball (Charlott-Maria Schürmann), Züchter: Johannes Hesselink, Besitzer: Domus EQUUS Nieder SC#

Platz 13 war es für Life Time unter Charlott-Maria Schürmann 2022 im Finale der Dressurpferde-WM. Der Prämienhengst und erste Reservesieger der Westfalenkörung 2019 gewann dieses Jahr bereits zwei Dressurpferdeprüfungen Klasse M.

Vitalos, Hannoveraner Hengst v. Vitalis – De Niro (Leonie Richter), Züchter: Josef Bramlage, Besitzer: Helgstrand Dressage

Vitalos ist vielleicht der heimliche Liebling unter den Berittpferden von Leonie Richter. Man könne den Hengst mit einem kleinen Kind in den Wald schicken und es würde sicher wieder zurückkommen, sagte sie anlässlich der Dressurpferde-WM 2022 in Ermelo. Dort gewann der bildschöne Fuchshengst Silber, 2021 wurde er Bundeschampion bei den vierjährigen Reitpferdehengsten.

Zuperman OLD, Oldenburger Hengst v. Vincent Maranello – Destano (Beatrice Hoffrogge), Züchter: Dr. Stefan Tietje, Besitzer: Hengststation Hoffrogge

Zuperman widmete sich im letzten Jahr seiner züchterischen Karriere, war im Jahr davor aber bei dem Bundeschampionat am Start und wurde dort Fünfter im Finale. Zwei Siege in Dressurpferdeprüfungen Klasse M sammelte er dieses Jahr bereits.

R 1 Fille d’or OLD, Oldenburger Stute v. St. Schufro – Fidertanz (Lisa Marie Koch), Züchter und Besitzer: Mereille Segatz-Bunte

Die St. Schufro-Tochter war 2022 Neunte im Finale der Dressurpferde-WM und war 2023 bisher zweimal siegreich in Dressurpferde M.

R 2 Feine Bella, Westfälische Stute v. Fürstenball – Bordeaux (Eric Guardia Martinez), Züchter und Besitzer: ZG Artmeier, Becker, Delling, Wibbecke

Wibke Hartmann-Stommel hat diese Fürstenball-Tochter in den Sport gebracht und ritt sie 2021 zum Titel bei dem Bundeschampionat der vierjährigen Reitpferde-Wallache und -Stuten. Bereits seit letztem Jahr sitzt Eric Guardia Martinez im Sattel und qualifizierte sich für die WM in Ermelo. Dort wurde es im Finale Platz sieben.

Fünfjährige Pferde

About You II, dt. Pferd, Hengst v. AC-DC – Estobar NRW (Reiterin: Mette Sejbjerg Jensen), Züchter und Besitzer Zucht: Stephan Borgmann

Der braune Hengst war auf Turnier bereits in Reitpferdeprüfungen 2019 unter Ana Teresa Pires und Kira Wulferding an den Start und absolvierte mit Robin van Lierop im Sattel eine Dressurpferdeprüfung Klasse M im letzten Jahr. Für keinen seiner Starts ist bisher eine Platzierung in der Datenbank der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verzeichnet.

Be Sure, Hannoveraner Hengst v. Benicio – Scuderia (Thomas Sigtenbjerggaard), Züchter: Ludwig Fuchs, Besitzer: Helgstrand Dressage

Für den Hannoveraner Be Sure sind noch keine Turnierteilnahmen verzeichnet. Bei seinen Körungen in Hannover und Dänemark wurde der Hengst prämiert, bei letzterer sogar zum Siegerhengst ausgerufen. Beim dänischen Pendant zum Bundeschampionat gewann der Hengst unter Mette Sejbjerg Jensen Silber.

Beck’s, Hannoveraner Hengst v. Benicio – Desperados (Thomas Schulze), Züchter und Besitzer Sport: Christian Thelker, Besitzer Zucht: Hengsthaltung M. Determann GmbH & Co.KG

Von Thomas Schulze in den Sport gebracht, sammelte der Fuchshengst Beck’s bereits mehrere Siege und Platzierungen von Reitpferdeprüfungen bis Dressurpferdeprüfungen der Klasse L. Letztes Jahr qualifizierte er sich über die Landeschampionate in Verden für die Bundeschampionate in Warendorf.

Elliot the Dancer, Westfälischer Wallach v. Escolar – Vitalis (Stefan Wolff), Züchter: Leo Hermanns, Besitzer: Jutta Hildebrandt

Alle seine Turniererfahrungen sammelte Elliot the Dancer erst in diesem Jahr. Er ist also noch relativ grün. Dreimal konnte er sich in Dressurpferdeprüfungen der Klasse L unter den Top Drei platzieren.

Happy Days Di Fonteabeti, Hannoveraner Stute v. Valverde – Wup (Kira Maxi von Platen), Züchter: Soc. Agricola Allevamento Fonteabeti, Besitzer: Helgstrand Dressage

Die Stute wurde von Eva Möller in den Sport gebracht und belegte in einer Dressurpferde M in diesem Jahr Platz drei. Nach dem Ende ihrer aktiven Karriere übernimmt nun Kira Maxi von Platen die weitere Ausbildung der Valverde-Tochter.

Rosée De Fontaine, Oldenburger Stute v. Revolution – Desperados (Maria Anita Andersen), Züchter: SCEA Domaine Fontaine L’Abbé, Besitzer: Helgstrand Dressage

Turniererfahrungen sind für diese Revolution-Tochter in Deutschland und international verzeichnet.

Saltes, Hannoveraner Hengst v. Secret – De Niro (Juan Manuel Acosta), Besitzer: Yeguada Acosta Ponce

Wurde im letzten Jahr spanischer Jungpferdechampion unter Juan Manuel Acosta.

San to Alati, Hannoveraner Hengst v. Secret – Belissimo M (Stefanie Wolf), Züchter: ZG Klose, Besitzer Sport: Bernadette Brune, Besitzer Zucht: Kerstin Klose

Der bildschöne Dunkelfuchs schlug letztes Jahr hohe Wellen, als er Bundeschampion der vierjährigen Reitpferdehengste unter Mareike Mimberg wurde. Mimberg hatte die Zügel des Hengstes übernommen, da Stefanie Wolf zu dieser Zeit verletzt war. Der Titel wurde San to Alati später wegen verbotener Medikation aberkannt. Nun erneut mit Stefanie Wolf im Sattel, gewann der Secret-Sohn zwei Dressurpferdeprüfungen der Klasse L in diesem Jahr.

R1 Segantini, Hannoveraner Hengst v. Secret – Fidermark (Jessica Lynn Thomas), Züchter und Besitzer Sport: Dr. Christine Feichtinger, Besitzer Zucht: Gestüt W.M. GmbH

Der an die Stelle von San to Alati nachgerückte Bundeschampion des Vorjahres, Segantini, konnte die Jury bei den Sichtungen nicht vollends überzeugen. Er ist erste Reserve und platzierte sich in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L in diesem Jahr.

R2 Zakaria, Hannoveraner Hengst v. Zoom – Fürst Nymphenburg I (Mike Habermann), Züchter: Ludwig Fuchs, Besitzer: Niedersächsisches Landgestüt Celle

Der Landbeschäler Zakaria war im letzten Jahr Seriensieger in Jungpferdeprüfungen unter Mike Habermann und qualifizierte sich über die Landeschampionate für das Bundeschampionat in Warendorf, wo er jedoch nicht startete. Er gewann in diesem Jahr eine Dressurpferdeprüfung der Klasse L.

